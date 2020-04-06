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高雄鐵路地上軌道變成鐵道綠廊帶 高雄計畫區今動土

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
科工館綠廊段是從平等路到科工館南側間，長度約300公尺、寬約30到41公尺及南北兩側各6公尺道路，設計融入鐵道鐵軌等文化元素意象，園道位在鄰近台鐵科工館站、國立科學工藝博物館及婦女館。記者謝梅芬／攝影
科工館綠廊段是從平等路到科工館南側間，長度約300公尺、寬約30到41公尺及南北兩側各6公尺道路，設計融入鐵道鐵軌等文化元素意象，園道位在鄰近台鐵科工館站、國立科學工藝博物館及婦女館。記者謝梅芬／攝影

高雄鐵路地下化高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更為綠園道，沿線有舊部落、高雄車站、商圈及鐵道文化等特色。高雄計畫區今天動工，所有園道工程預計明年中陸續完工，景觀園道最特別的是新增數處穿越性道路及迴轉道，串連鐵路兩側原有商圈，也可作為購物休憩空間。

高雄市長韓國瑜說，鐵路園道行經路線有豐富的人文歷史、包括眷村文化、美術管文化園區、還有站前商圈及生活圈等，未來在立體設施平面化後，搭配園道的景觀工程，形成新都市核心園道，將帶動都市發展、休閒產業的成長。

高雄市工務局長吳明昌說，高雄計畫區自明誠四路以南至大順三路以西，長約6.92公里，其中同盟三路至大順三路間將在園道南 北兩側新闢道路，完工後市民可藉由本道路前往高雄車站，增加行車便利性，規畫打通青島街及山東街，在中華二路、三塊厝站、漢口街、嫩江街等多處設置迴轉道以銜接既有道路，園道內並新設自行車道連通周遭自行車道路網，達成串聯周邊商圈。果。

鐵路地下化從高市翠華路進入市區到鳳山大智橋，包括拆除陸橋、闢廊道綠化，分別由鐵路局、水利局、養工處及新工區執行陸橋拆除及景觀園道綠化。

綠園道工程分為左營、高雄、鳳山三個計畫區，三個計畫區共42.34億元。鳳山計畫去年率先啟動，副市長李四川說，市府會嚴格把關監督，完工後將可縫合鄰近的苓雅區、三民區、鳳山區等行政區，提供優質的生活環境。

高雄市工務局在今天要動工的高雄計畫內已先行動工做二段示範區，規畫有自行車動線及寬敞人行空間的園道，新增數處穿越性道路及迴轉道，綠廊帶也可作為購物休憩空間或商圈活動舉辦地點，有效延伸商圈範圍。

為讓民眾盡早體驗園道風貌及便利性，高雄市工務局先做二段園道示範段工程，從金川街到華安街間綠廊長度約300公尺、寬約38公尺已完工開放。

另外一段是，科工館綠廊段是從平等路到科工館南側間，長度約300公尺、寬約30到41公尺及南北兩側各6公尺道路，設計融入鐵道鐵軌等文化元素意象，園道位在鄰近台鐵科工館站、國立科學工藝博物館及婦女館。

高雄鐵路地下化，高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更為綠園道，沿線有舊部落、高雄車站、商圈及鐵道文化等特色。高雄計畫區今天動工。記者謝梅芬／攝影
高雄鐵路地下化，高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更為綠園道，沿線有舊部落、高雄車站、商圈及鐵道文化等特色。高雄計畫區今天動工。記者謝梅芬／攝影
高雄鐵路地下化，高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更為綠園道，高雄計畫區今天動工，高雄市長韓國瑜主持動土儀式。記者謝梅芬／攝影
高雄鐵路地下化，高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更為綠園道，高雄計畫區今天動工，高雄市長韓國瑜主持動土儀式。記者謝梅芬／攝影
為讓民眾盡早體驗園道風貌及便利性，高雄市工務局先做科工館綠廊段是從平等路到科工館南側間示範園道，設計融入鐵道鐵軌等文化元素意象，園道位在鄰近台鐵科工館站、國立科學工藝博物館及婦女館。記者謝梅芬／攝影
為讓民眾盡早體驗園道風貌及便利性，高雄市工務局先做科工館綠廊段是從平等路到科工館南側間示範園道，設計融入鐵道鐵軌等文化元素意象，園道位在鄰近台鐵科工館站、國立科學工藝博物館及婦女館。記者謝梅芬／攝影

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