高雄鐵路地上軌道變成鐵道綠廊帶 高雄計畫區今動土

高雄鐵路地下化，高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更為綠園道，沿線有舊部落、高雄車站、商圈及鐵道文化等特色。高雄計畫區今天動工，所有園道工程預計明年中陸續完工，景觀園道最特別的是新增數處穿越性道路及迴轉道，串連鐵路兩側原有商圈，也可作為購物休憩空間。

高雄市長韓國瑜說，鐵路園道行經路線有豐富的人文歷史、包括眷村文化、美術管文化園區、還有站前商圈及生活圈等，未來在立體設施平面化後，搭配園道的景觀工程，形成新都市核心園道，將帶動都市發展、休閒產業的成長。

高雄市工務局長吳明昌說，高雄計畫區自明誠四路以南至大順三路以西，長約6.92公里，其中同盟三路至大順三路間將在園道南 北兩側新闢道路，完工後市民可藉由本道路前往高雄車站，增加行車便利性，規畫打通青島街及山東街，在中華二路、三塊厝站、漢口街、嫩江街等多處設置迴轉道以銜接既有道路，園道內並新設自行車道連通周遭自行車道路網，達成串聯周邊商圈。果。

鐵路地下化從高市翠華路進入市區到鳳山大智橋，包括拆除陸橋、闢廊道綠化，分別由鐵路局、水利局、養工處及新工區執行陸橋拆除及景觀園道綠化。

綠園道工程分為左營、高雄、鳳山三個計畫區，三個計畫區共42.34億元。鳳山計畫去年率先啟動，副市長李四川說，市府會嚴格把關監督，完工後將可縫合鄰近的苓雅區、三民區、鳳山區等行政區，提供優質的生活環境。

高雄市工務局在今天要動工的高雄計畫內已先行動工做二段示範區，規畫有自行車動線及寬敞人行空間的園道，新增數處穿越性道路及迴轉道，綠廊帶也可作為購物休憩空間或商圈活動舉辦地點，有效延伸商圈範圍。

為讓民眾盡早體驗園道風貌及便利性，高雄市工務局先做二段園道示範段工程，從金川街到華安街間綠廊長度約300公尺、寬約38公尺已完工開放。