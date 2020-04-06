罷韓批延會逃避質詢 鄭照新駁：不要消費市府

高雄市議會明將召開程序委員會討論是否延會，罷韓團體今批高雄市長韓國瑜將假藉防疫之名，策動國民黨議會黨團將會期延期1個月。國民黨表示一切基於防疫考量，不該跟政治混為一談。高市新聞局長鄭照新說，市府已做好議會備詢列席準備，尊重議會決定。

罷韓的法定領銜人陳冠榮批韓是落跑市長，現在要面對議會質詢，又成為逃跑市長，國民黨一直說對韓的市政深具信心，但同時又不讓韓發言、受訪、接受質詢，才是真的對韓沒信心。他呼籲國民黨，如果真的對韓的市政有信心，就讓韓接受所有的檢驗。

罷韓發起人尹立則酸韓作為一個民選市長卻這麼怕進議會，議會會期已延會過一次，明天國民黨跟議會程序委員要再召開延會的議題討論，同時下午高雄市選委會也會召開委員會，可能會宣布二階會提早通過，這代表韓已開始執行所謂的B計畫，利用能夠掌控的高雄市選委會，及國民黨議員占多數的高雄市議會，任意掌握被罷免或被質詢的相關期程。

民進黨高雄市議員高閔琳表示，國民黨過半的程序委員會預定明天召開，並將以防疫為理由要延會1個月，讓韓在罷免案投票前再次的逃避議員質詢。她質疑台北市議會不延會，高雄卻要延會？如要延會，5月16日市長施政報告後可直接「議員總質詢」。

國民黨高雄市議會總召曾俊傑說，疫情考量，目前疫情還沒有明顯趨緩跡象，尤其連假後怕疫情再蔓延，確實傾向延會1個月，但這完全是防疫考量，不該跟政治混為一談。

高雄市新聞局長鄭照新說，罷韓團體批評搞錯對象，若立法院延會，會去罵行政院嗎？市府已做好議會列席準備，請不要消費市府，若議會基於疫情考量有任何調整決定，市府都予以尊重，不能也不會干涉。