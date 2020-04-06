童醫院38名員工墾丁旅遊 院方列冊關心員工健康

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫在臉書說，清明節連假旅遊景點人潮多，他擔心疫情問題，童醫院剛好有38名員工連假到墾丁旅遊，醫院今天表示，會列冊關心旅遊回來的員工健康。

童醫院今天發表聲明：

一、配合中央疫情指揮中心4月4日最新公告，新增11個國內旅遊人潮擁擠警示地點，本院決定國內員工旅遊團先取消後續梯次，並延後至疫情結束後再行辦理。

二、醫院從農曆年前就開始要求所有員工依據醫院規範每日做好個人健康管理，針對任何出遊員工回院後都需要通報，進入醫院後全程戴口罩、要求員工每日上、下班皆需量測體溫和確認有無呼吸道症狀並回報、工作分配分艙分流、用餐也要輪流和隔開。

三、醫院每年所舉辦之員工旅遊是於每年十月定案，這波疫情也隨時因應中央流行疫情指揮中心的指示作調整。先前已經取消所有的越南國外員工旅遊，這次原訂4月4日出發的國內旅遊景點，因應當天中央臨時之警示，也立即與旅行社安排同仁不前往人潮擁擠和墾丁大街等景點。

四、醫院全體同仁全力配合防疫工作，難得的休假期間也會遵守室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交安全距離，戴口罩和勤洗手也是基本的要求。休假結束返院後，醫院也會列册關心每一位同仁的健康狀況，請民眾可以安心。

疫情 口罩 健康管理 連假

延伸閱讀

清明連假去過人潮熱點怎麼辦？急診醫師提亡羊補牢5建議

防疫停辦全中運卻鼓勵到屏東玩 潘孟安宣傳片惹議

連假到過11熱景點 桃園補教業也要師生員工回報和防疫

立法院今早全面普查 連假曾到11景點列「特別注意」

相關新聞

防疫停辦全中運卻鼓勵到屏東玩 潘孟安宣傳片惹議

清明連假期間擁擠觀光人潮，因無法「保持社交距離」而引起網友熱議，再加上中央疫情指揮中心細胞簡訊中點名「暫勿前往墾丁」，讓...

罷韓批延會逃避質詢 鄭照新駁：不要消費市府

高雄市議會明將召開程序委員會討論是否延會，罷韓團體今批高雄市長韓國瑜將假藉防疫之名，策動國民黨議會黨團將會期延期1個月。...

南風吹 高雄沿海養殖魚塭水色像霓虹燈

高雄市最近幾天中午熱到像夏天！由於南邊暖空氣不斷經過台灣加上水氣偏少，中午都可達到30度以上的高溫，又因為氣壓不穩，清晨...

高雄鐵路地上軌道變成鐵道綠廊帶 高雄計畫區今動土

高雄鐵路地下化，高雄市政府和鐵路局要將地上軌道變成鐵道綠廊帶，騰空的廊帶約15.37公里，共71.3公頃透過都市計畫變更...

高捷首設體溫感應閘門 體溫過高不開門

為加強新冠肺炎防疫，高雄捷運即日起除進站依規定需戴口罩外，更首設捷運「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，今於高捷紅線生態園...

琉球海龜疑遭漁船舷外機打傷！由海巡人員後送搶救

屏東縣小琉球東北方漁福沙灘，昨天有民眾發現一隻背甲破裂的海龜，趴在淺灘處，民眾立刻通報海巡人員到場處理，隨後由海巡人員接...

去過11景區居家辦公？ 高雄銀行：傾向與公股銀行一致

國內各大景點清明連假人潮爆量，有金融機構要求去過11景區的員工改居家上班，高雄銀行表示，已著手調查員工是否去過景區，至於...

影／高市府洽公實名制 首個上班日秩序順暢

新冠肺炎疫情風暴未歇，高雄市政府今起實施洽公實名制，民眾進入市府須填寫姓名、電話、洽公機關等資訊，做人流管制，也利追蹤溯...

口罩丟戶外垃圾桶 增散播風險

防疫期間，髒口罩流向引起關注，高雄市區公共垃圾桶近年多已撤除，僅剩都會公園、文化中心等處仍保留，街頭沒有垃圾桶，少「定點髒汙」，仍有缺乏公德心者亂丟垃圾，苦了清潔隊員。高醫家醫科醫師黃志中提醒，防疫期間，公共場所或住家垃圾桶加蓋較理想。

高市大樓設防疫動線 禁鎖安全門

防疫成了全民運動，許多公部門、民間大樓為管制人流，封閉進出通道，甚至將部分進出口、防火門上鎖，恐成為安全隱憂。高雄市消防局提醒，防疫有很多管制手段，可增加指示等方法告知民眾防疫通道方向，不能以防疫為名將防火門給鎖死，緊急逃生通道務必保持暢通。

正能量暖警 郭瑾樺守護治安

屏東縣東港分局東濱派出所所長郭瑾樺受熱心公益的母親影響，也有一顆柔軟的心，對他來說，從警最大意義與成就感不在破案拚績效，而是守望治安之外，還能扶貧助弱，為社會增添正能量。

機車違規上騎樓 高雄去年抓1.7萬件

高雄市不少機車族違規將機車停在騎樓或騎上人行道，造成行人必須左閃右躲，與車搶道，險象環生。高市警局設「多向違規監測系統」以科技執法取締。市府也成立友善行人路權專案小組，盼提升行人路權環境。

熱門新聞

有人要買樹嗎？ 華光智能中心1.5萬棵樹苗滯銷 盼伸援手

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

好心企業大手筆 南投消防局1次新添5輛救護車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。