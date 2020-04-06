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高捷首設體溫感應閘門 體溫過高不開門

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局長鄭永祥今到高捷紅線生態園區站視察「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門設備。圖／高雄捷運公司提供
高雄市交通局長鄭永祥今到高捷紅線生態園區站視察「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門設備。圖／高雄捷運公司提供

為加強新冠肺炎防疫，高雄捷運即日起除進站依規定需戴口罩外，更首設捷運「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，今於高捷紅線生態園區站試辦，如發現體溫超過37.5度，閘門將無法感應開啟。

高捷公司表示，「全自動紅外線體溫檢測」可自動檢測進閘門旅客體溫，如發現體溫超過37.5度，閘門將無法感應開啟，需進行複檢，若複檢超過38度，則通報並協助就醫。

高捷表示，防疫期間，加強針對車廂、車站消毒，除第一線服務人員全面配戴口罩，全線車站服務台前均配置乾洗手消毒液外，針對旅客接觸較頻繁的機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等每4小時即加強清潔消毒一次，也會固定更換車廂空氣過濾迴風口濾心。目前在人潮大站紅線三多商圈站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站、左營站也架設紅外線體溫量測儀，量測乘客體溫。

因應政府防疫升級，高捷與摩電智能公司共同開發，在高捷R15生態園區站首設「全自動紅外線體溫檢測系統-防疫之眼」感應閘門，後續將陸續裝設於其他適當車站。

高捷公司指出，該設備具備大面積覆蓋、即時多點監測與遠程聯網控制等多項優點，自動於旅客進閘門時偵測體溫，凡偵測到體溫超過37.5度的旅客，將連動控制驗票閘門禁止通行，並於螢幕提示「您的體溫過高，請洽站務人員」，經人員進行複測確定超過38度者，將規勸盡速就醫或改搭其他交通工具。

高捷運量受疫情影響，假日運量跌50%，平日跌45%，虧損持續擴大，希望政府在協助企業紓困方面，能考量恢復大眾運輸電價優惠或適用經濟部水電優惠方案，也希望振興券使用範圍可以擴及捷運車資或月票使用。

高捷 捷運 新冠肺炎

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