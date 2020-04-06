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防疫停辦全中運卻鼓勵到屏東玩 潘孟安宣傳片惹議
清明連假期間擁擠觀光人潮，因無法「保持社交距離」而引起網友熱議，再加上中央疫情指揮中心細胞簡訊中點名「暫勿前往墾丁」，讓恆春半島連假的尾聲在網友撻伐聲中結束，隨之而起的事後檢討，也波及到屏東縣長潘孟安在連假前所發布的屏東觀光影片，引起網友正反兩極的討論聲浪。
短短3天內，恆春半島便湧入近8萬的遊客人次，由於壅擠的觀光人潮，加上細胞簡訊中點名「暫勿前往墾丁」，讓許多網友擔憂可能成為防疫破口，相關的批評聲浪也隨之而起，更有人將矛頭指向屏東縣長潘孟安在4月1日時所拍攝宣傳短片。
該宣傳短片，由潘孟安以馬桶蓋偽裝成飛機觀景窗，並在影片中表示，「出國不如在台灣，好玩又安全，推薦大家來屏東走走」。這短影卻成為網友批評的目標。
許多網友紛紛在屏東縣長潘孟安臉書粉絲專頁的貼文中留言：「停辦全中運，卻鼓勵大家來屏東玩，真的讓人無法理解，說好的防疫呢？」、「是好是壞！過幾天就會知道輸贏了！」、「現在這樣做份文宣叫亡羊補牢」、「墾丁滿滿的人潮真的好擔憂呀！縣長加油」。
初步統計，從過年開始潘孟安臉書粉絲專頁138則貼文中，關於防疫宣導就高達72則，其他貼文分別為23則農產、23則政策與建設，反觀，推廣觀光則只有20則左右，相較之下，防疫反而較觀光宣傳還多。
對此，屏東縣政府回應，就潘孟安臉書粉絲專頁的貼文數量來看，防疫宣導不僅占多數，且不斷強調一切以防疫為優先，此外，也不少縣市首長在這段期間內行銷各自的旅遊景點，因此，希望不要針對性的批判特定區域。
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