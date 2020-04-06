連假到過11熱景點 桃園補教業也要師生員工回報和防疫

清明兒童連續4天假，中央流行防疫中心針對墾丁等11處爆人潮的旅遊景點發布災防告警細胞廣播（國家級警報），富邦等企業更進一步要求到過這11景點旅遊的員工今天起兩周內在家上班。

防疫中心今天上午呼籲民眾連假到過11景點或人潮多的地方，自主健康管理14天。桃園市補教業也如臨大敵，分部最多的朝陽富元教育公司要求教師、員工中午前回報4天假有無到過防疫中心公布的任何一個景點，也要進一步了解學生這4天旅遊史，一旦有學生、員工或教師去過這些景點，就進一步採取隔離，包括學生所有年級集中一班規畫梅花座，安排老師進班指導作業不進課不另加收費用，並請家長提早於今天下午5點30前接回。朝陽富元台中、台南分部也同樣採取防疫相關措施。

朝陽富元公司並公告呼籲所有同仁應聽從政府防疫規定，違反或隱匿不報者最重以解除勞動契約處分。最新防疫措施由班主任通知家長及溝通，盡可能讓到過11景點的學生居家休息。業者也提醒家長和員工下一波五ㄧ勞動節連假，應配合政府防疫警示，避免到警示景點及人多的公共場所，以維護自己及學生的健康安全。