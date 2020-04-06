琉球海龜疑遭漁船舷外機打傷！由海巡人員後送搶救
屏東縣小琉球東北方漁福沙灘，昨天有民眾發現一隻背甲破裂的海龜，趴在淺灘處，民眾立刻通報海巡人員到場處理，隨後由海巡人員接力，將海龜帶上交通船，並送往屏東海洋生物博物館，由相關醫療人員進行治療。
海巡署南部分署第五岸巡隊，於昨天下午1時許，接獲民眾通報，小琉球東北方漁福沙灘，發現一隻背甲破裂且生命跡象微弱的海龜。海巡人員抵達現場後，先拍照由屏東縣政府「海龜救傷平台群組」協助辨識海龜種類。
經屏東縣國立海洋生物博物館獸醫研判，受傷的海龜為綠蠵龜，疑似是遭漁船舷外機打傷，因此，造成背甲約有長17公分、寬10公分的外傷。
由於海龜傷勢嚴重，海巡人員先將牠放進水槽，且透過東琉線交通船進行後送。經海巡人員接力護送下，順利將海龜送抵東港碼頭，並交由屏東海洋生物博物館的醫療人員進行治療。
第五岸巡隊呼籲，保護美好生態環境人人有責，如在岸際發現有海龜或鯨豚等保育類動物受困或環境污染等情事，可撥「118」海巡服務專線。
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