連假過後防疫壓力升高 高市府要同仁誠實陳報

清明4天假期包含屏東墾丁等擠滿人潮，連假過後，防疫壓力加重。高雄市政府今天上午發出通告，要求連假期間曾到11處熱點的市府員工必須自行陳報，並由局處人事室彙整名單，也要求同仁要落實自主回報，如有虛偽不實或造假，經查證屬實將加重處分。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，若清明連假期間有去過11處觀光熱點的市府同仁，雖然正常上班，但必須嚴格落實5大措施，包括14天自我健康管理，落實每日2自量體溫；確實戴口罩；非必要不外出、禁止前往人潮擁擠公共場所。出現發燒、上呼吸道症狀、嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀，禁止上班、上學，速通報衛生局進行就醫轉銜。落實人與人距離保持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離。