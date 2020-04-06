聽新聞
test
0:00 / 0:00
去過11景區居家辦公？ 高雄銀行：傾向與公股銀行一致
國內各大景點清明連假人潮爆量，有金融機構要求去過11景區的員工改居家上班，高雄銀行表示，已著手調查員工是否去過景區，至於是否要求居家辦公，將再開會討論，目前傾向與八大公股銀行作法一致。另高雄市政府今首日實施實名制洽公，民眾量體溫、登記資料後入府，上午秩序良好。
行政院人事行政總處已發文單位主管，連假期間到過11景區的民眾，上班應戴口罩，做好個人防護，國內富邦金及台哥大等機構，更要求去過景區的員工自主健康管理改居家上班至4月17日。
高雄市財政局表示，各金融機構是否跟進，由各金融機構決定。高雄銀行則表示，已著手調查員工是否去過11景區，並將開會討論如何因應，目前傾向與八大公股銀行作法一致。
高銀表示，因應防疫，空間足夠的部門已實施異地辦公，總行則採電梯分流搭乘，減少人流接觸。
高雄市政府今首日實施實名制洽公，民眾要量體溫、登記姓名、電話及洽公單位等資料後才能進入府內。四維和鳳山行政中心門口有專人引導民眾登記，有佩戴市府員工識別證者，經過紅外線體溫感測器後可直接入府，沒有佩戴識別證的洽公民眾，則需再到服務台登記資料。
在四維行政中心上班的市府員工表示，員工的動線和民眾分開，上午上班未受洽公民眾影響。鳳山行政中心上班的市府員工說，上午上班時洽公民眾不算多，沒有明顯排隊人潮，憑識別證可直接入內，影響不大。一名洽公的陳小姐說，登記一下資料就好，不會太麻煩，現在防疫優先，可以體諒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言