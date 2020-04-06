去過11景區居家辦公？ 高雄銀行：傾向與公股銀行一致

國內各大景點清明連假人潮爆量，有金融機構要求去過11景區的員工改居家上班，高雄銀行表示，已著手調查員工是否去過景區，至於是否要求居家辦公，將再開會討論，目前傾向與八大公股銀行作法一致。另高雄市政府今首日實施實名制洽公，民眾量體溫、登記資料後入府，上午秩序良好。

行政院人事行政總處已發文單位主管，連假期間到過11景區的民眾，上班應戴口罩，做好個人防護，國內富邦金及台哥大等機構，更要求去過景區的員工自主健康管理改居家上班至4月17日。

高雄市財政局表示，各金融機構是否跟進，由各金融機構決定。高雄銀行則表示，已著手調查員工是否去過11景區，並將開會討論如何因應，目前傾向與八大公股銀行作法一致。

高銀表示，因應防疫，空間足夠的部門已實施異地辦公，總行則採電梯分流搭乘，減少人流接觸。

高雄市政府今首日實施實名制洽公，民眾要量體溫、登記姓名、電話及洽公單位等資料後才能進入府內。四維和鳳山行政中心門口有專人引導民眾登記，有佩戴市府員工識別證者，經過紅外線體溫感測器後可直接入府，沒有佩戴識別證的洽公民眾，則需再到服務台登記資料。