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核三廠2號機7日起大修 進出人員多重防疫

中央社 / 屏東縣6日電

台電核三廠今天表示，核三廠2號機預定4月7日凌晨起至5月26日，進行50天的大修，大修工作大致與以往相同，武漢肺炎防疫期間，所有進出人員採多重防護原則。

核三廠發布新聞表示，核三廠有2部核能機組，每當運轉1年半之後就必須停機進行更新燃料，同時檢查並維修機件設備，這次的大修工作包括燃料更換、反應爐及汽機相關設備檢查、維修等；此外，還執行發電機轉子檢查及部分海水管路檢查，大修工作大致與以往相同。

核三廠指出，機組在停機及起機期間會使用蒸汽來測試安全閥動作情形，到時會有清潔的白色水蒸汽排放至廠房外，屬正常現象，請民眾不要驚慌。

核三廠表示，這次大修預計約有2000名工作人員參與維修，包括核三廠員工、台電其他單位支援人員及包商；參與維修協力人員已於近日陸續進廠接受核三廠開辦的工安、輻射防護及各類專業訓練課程，大修前的準備工作順利進行中。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間進行大修，針對防疫工作，核三廠指出，會採多重防護原則，所有人員進廠前需提供健康聲明書及旅遊接觸史、每天量測額溫、發燒者不得進廠、加強消毒、戴口罩及增加人員距離等防疫措施。

核三廠 台電

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