影／高市府洽公實名制 首個上班日秩序順暢

新冠肺炎疫情風暴未歇，高雄市政府今起實施洽公實名制，民眾進入市府須填寫姓名、電話、洽公機關等資訊，做人流管制，也利追蹤溯源，市府員工進入市府也要戴識別證。實名制首日秩序流暢，有市府員工擔心新制會影響上班動線，提早20分鐘出門。

高雄市政府有兩處上班廳舍，在四維行政中心上班的市府員工有3千多人，鳳山行政中心有1千餘人。高雄市政府行政暨國際處規畫洽公實名制作業流程，處長蔡淑貞、主秘張富峰等人一早就出動，掌握鳳山行政中心、四維行政中心的實施秩序。

蔡淑貞說，上周已對市府同仁宣導上班須戴識別證，今天多數同仁都有配合，進大門時主動出示證件、量體溫，整體流程順暢。

洽公民眾部分，除在入口處量體溫外，要在登記本上填寫姓名、電話、洽公機關等，除手寫登記，也可以手機掃條碼從線上登錄。高雄市政府四維行政中心準備3張桌子方便洽公民眾填寫資料，讓人潮分流，避免久候。