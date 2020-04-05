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澎湖機場連假罕見現返台人潮 出動大型客機輸運

中央社 / 澎湖縣5日電

清明連假進入尾聲，由於澎湖海運因風浪大停航，澎湖機場今天出現大批返台候機人潮，航空公司甚至出動大型客機輸運，這也是新冠肺炎疫情爆發以來，澎湖機場罕見的大批人潮。

今天是清明連假最後一天，不少返鄉掃墓的民眾與學子，都趕在今天返台，使機場出現新冠肺炎疫情爆發迄今的2個多月來，少見的候機人潮。

馬公與布袋海上交通船，今天因海面風浪大停航，不過，自清明連假的4月1日至4日，共載運有近1300人抵澎，其中以2日載運850人最多。

馬公航空站表示，清明連假今天結束，空中交通輸運達高峰，澎湖機場往返國內各航線，一整天共往返起降106架次，其中立榮與華信航空更出動A321與ERJ190大型客機。

機場 連假 澎湖

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