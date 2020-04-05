澎湖機場連假罕見現返台人潮 出動大型客機輸運
清明連假進入尾聲，由於澎湖海運因風浪大停航，澎湖機場今天出現大批返台候機人潮，航空公司甚至出動大型客機輸運，這也是新冠肺炎疫情爆發以來，澎湖機場罕見的大批人潮。
今天是清明連假最後一天，不少返鄉掃墓的民眾與學子，都趕在今天返台，使機場出現新冠肺炎疫情爆發迄今的2個多月來，少見的候機人潮。
馬公與布袋海上交通船，今天因海面風浪大停航，不過，自清明連假的4月1日至4日，共載運有近1300人抵澎，其中以2日載運850人最多。
馬公航空站表示，清明連假今天結束，空中交通輸運達高峰，澎湖機場往返國內各航線，一整天共往返起降106架次，其中立榮與華信航空更出動A321與ERJ190大型客機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言