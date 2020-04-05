保持社交距離 美濃客文館與新客家文物館明天起封館

中央疫情中心建議民眾在室內外都要保持適當社交距離，考量疫情嚴峻，高市客委會對外公告，美濃客家文物館與新客家文化園區明天起（4月6日）起暫時封館至5月3日止，屆時再視疫情決定對外開放或持續封閉。

近日中央針對疫情管控措施愈來愈嚴格，建議室內社交距離應該要有1.5公尺距離。市府客委會決定暫時封閉高市同盟路上的新客家文化園區文物館，以及位於美濃的客家文物館，以免遊客入內參觀不利防疫。

美濃客文館指出，客文館收費低廉，但近日館內多項設施進行改善工程，免費開放遊客入內參觀；近日疫情中心要求民眾保持社交距離，再加上館內設有兒童遊樂場，索性暫時閉館謝絕遊客入內參觀。

美濃客家文物館特展室正展出「歸來．美濃」，4月1日開展，原預計展至109年6月28日止，受疫情影響只展覽5天就喊停。客文館人員表示，開展前事前言明可能會受疫情影響，創作者已有心理準備，大家都能配合市府防疫措施。