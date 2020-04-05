各藝文場館是否有封館必要？ 屏東縣政府仍在研議中

根據中央疫情指揮中心要求，民眾須保持社交距離，有鑑於此，高雄市美濃客家文物館與同盟路客家文物館相繼公告，明天起同步暫停開放，預計封館至5月3日止，並視疫情來決定開放時間，對此屏東縣政府仍在研議，各場館是否有暫停開館或封館的必要。

屏東六堆客家文化園區表示，目前尚無接到收到任何暫停開放或封館等訊息，不過目前園區內所有室內場館皆不開放，只供戶外場所讓遊客參觀，而所有入園的遊客皆需量測體溫，並且會呼籲戴口罩。

屏東縣政府文化處表示，目前藝文場館雖尚未採取全閉館措施，但已採取相對應的防疫措施，目前演藝廳表演節目至6月已全數取消或延期，此外戲曲館、屏美館、勝利星村館舍等皆會管控室內進場人數。

此外，文化處指出，屏東復興圖書館仍在整修當中，目前只有分館開放，圖書館自修室皆已規定配戴口罩，並採梅花座方式拉開讀者間的距離，未來再視疫情狀況做滾動調整。如果未來要全面閉館，仍要找出配套措施，供民眾借還書、讀書或自修。