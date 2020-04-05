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影／旗山老街消毒防疫 攤商嘆：遊客少一半以上

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
清明連假期間，旗山老街約湧入萬餘遊客，今天已經明顯減少許多。記者徐白櫻／攝影
清明連假期間，旗山老街約湧入萬餘遊客，今天已經明顯減少許多。記者徐白櫻／攝影

高雄旗山老街遊客眾多，中央防疫中心昨天發布國家級警報。高雄市環保局今天下午針對人潮聚集的旗山轉運站、火車站與老街周遭巷弄進行環境消毒，作業過程順利，以後將針對熱門景點不定期消毒。攤商無奈說，發布警報後人潮減半，很多人都不敢來旗山遊玩，不過消毒也是不得不的做法，一切順其自然。

新冠肺炎疫情嚴峻，屏東墾丁、阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、台南烏山頭水庫、高雄旗山老街與茄萣興達港等11個景點已發布國家級警報，呼籲遊客暫停前往這些景點出遊。

警報發布後，旗山老街人潮明顯減少，但今天中午過後仍有不少人趕在假期最後一天出遊，有遊客說，不知道旗山老街被發布旅遊禁令。

考量遊客湧入恐不利防疫，市府環保局旗山清潔隊今天下午前往人潮聚集處噴灑消毒藥水。清潔隊長蔡娟華說，今天遊客量明顯比昨天減少，主要針對旗山轉運站、旗山火車站與中山路等人潮集中處展開消毒，這個舉動對商家與消費者都有好處，本月起會安排機關學校與觀光熱點不定時消毒。

當歸鴨麵線郭姓老闆說，老街遊客比警報發布前至少減少一半，這兩天人潮跟平常假日差不多，連假第二天最多人出遊，政府為了防疫需要噴藥消毒，店家雖然無奈遊客減少，但願意配合防疫而消毒。（影音受訪者／當歸鴨郭姓業者）

旗山老街遭點名遊客太多不利防疫，旗山清潔隊人員下午針對重點區域進行消毒。記者徐白櫻／攝影
旗山老街遭點名遊客太多不利防疫，旗山清潔隊人員下午針對重點區域進行消毒。記者徐白櫻／攝影
清潔隊人員在旗山老街進行消毒作業，會刻意避開食物攤商，作業過程順利。記者徐白櫻／攝影
清潔隊人員在旗山老街進行消毒作業，會刻意避開食物攤商，作業過程順利。記者徐白櫻／攝影

新冠肺炎 老街 高雄市 連假

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