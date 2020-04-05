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拍鳥賞鳥 他們變濕地生態守護神

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄茄萣濕地是新興黑琵樂園，吸引大批人賞鳥、拍鳥，其中王徵吉（圖中）拍黑琵近30年，被尊稱為「黑琵先生」。圖／黃蜀婷提供
高雄茄萣濕地是新興黑琵樂園，吸引大批人賞鳥、拍鳥，其中王徵吉（圖中）拍黑琵近30年，被尊稱為「黑琵先生」。圖／黃蜀婷提供

每年候鳥北返的季節，愛好生態攝影的鳥友總是南征北討，透過鏡頭近距離拍鳥、賞鳥，細微的蛛絲馬跡，留下守護大地生態的記錄軌跡，有人痴狂拍攝黑面琵鷺近30年，有人從一竅不通變成揪集鳥友守護環境的靈魂人物，守護台灣的生態環境，成為他們在拍賞鳥之餘，最神聖的使命。

愛鳥人士指出，濕地生態維護不易，近年包括台南、屏東等多處濕地醞釀「種電」，映著陽光的太陽能板恐會讓候鳥迷航，甚至日後不來。拍鳥俱樂部成員發現，濕地帶來環境生機，也存在不少隱憂，像茄萣濕地不只有流浪狗入侵攻擊鳥群，也有婚紗業者帶著新人闖入拍攝婚紗，驚擾黑琵棲息， 恐都破懷珍貴生態資源。

這些保育及生態問題，都靠熱心的鳥友發掘反映。像平日活躍於憂鬱、失智、自殺防治等公益社團的美國惠氏藥廠總裁王文德，閒暇是位熱愛生態攝影的鳥友，總是在黑面琵鷺來台度冬時穿梭於高雄茄萣等濕地拍攝鳥況，同時關注著濕地生態變動。

被稱為「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，曾是媒體攝影記者，28年前因採訪任務接觸黑面琵鷺結下不解之緣，20多年來他在台南七股、台江國家公園、高雄茄萣等濕地，捕捉到許多珍貴的黑琵鏡頭，是位黑琵生態活字典，許多人透過他的生態導覽，更認識黑面琵鷺的前世今生。

創立「拍鳥俱樂部」網路社群的黃蜀婷，本是英文老師，因陪熱愛觀察生態的兒子楊子誼四處追鳥，也成為拍鳥人。她說，原本對鳥類一竅不通，投入生態觀察後欲罷不能，使她成為生態守護者，一有危及生態的風吹草動，就揪集志同道合的愛鳥人挺身捍衛。她說，鳥類其實是重要的環境生態指標，「今日的鳥類，是明日的人類」，守護大地 ，是大家輕忽不得的責任。

從電腦業轉投入經營生態旅遊觀光的台南市媽祖宮社區發展協會執行長林文材則說，表面上看似大家在努力保護黑面琵鷺，其實是黑面琵鷺在保護著我們，多年前如果沒能保住黑琵保育區，讓七輕闖關成功，當地環境生態可能就此斷送。

高雄茄萣濕地是新興黑琵樂園（見圖），吸引大批人賞鳥、拍鳥，其中王徵吉拍黑琵近30年，被尊稱為「黑琵先生」。圖／黃蜀婷提供
高雄茄萣濕地是新興黑琵樂園（見圖），吸引大批人賞鳥、拍鳥，其中王徵吉拍黑琵近30年，被尊稱為「黑琵先生」。圖／黃蜀婷提供

黑面琵鷺

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