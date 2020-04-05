拍鳥賞鳥 他們變濕地生態守護神

每年候鳥北返的季節，愛好生態攝影的鳥友總是南征北討，透過鏡頭近距離拍鳥、賞鳥，細微的蛛絲馬跡，留下守護大地生態的記錄軌跡，有人痴狂拍攝黑面琵鷺近30年，有人從一竅不通變成揪集鳥友守護環境的靈魂人物，守護台灣的生態環境，成為他們在拍賞鳥之餘，最神聖的使命。

愛鳥人士指出，濕地生態維護不易，近年包括台南、屏東等多處濕地醞釀「種電」，映著陽光的太陽能板恐會讓候鳥迷航，甚至日後不來。拍鳥俱樂部成員發現，濕地帶來環境生機，也存在不少隱憂，像茄萣濕地不只有流浪狗入侵攻擊鳥群，也有婚紗業者帶著新人闖入拍攝婚紗，驚擾黑琵棲息， 恐都破懷珍貴生態資源。

這些保育及生態問題，都靠熱心的鳥友發掘反映。像平日活躍於憂鬱、失智、自殺防治等公益社團的美國惠氏藥廠總裁王文德，閒暇是位熱愛生態攝影的鳥友，總是在黑面琵鷺來台度冬時穿梭於高雄茄萣等濕地拍攝鳥況，同時關注著濕地生態變動。

被稱為「黑琵先生」的生態攝影家王徵吉，曾是媒體攝影記者，28年前因採訪任務接觸黑面琵鷺結下不解之緣，20多年來他在台南七股、台江國家公園、高雄茄萣等濕地，捕捉到許多珍貴的黑琵鏡頭，是位黑琵生態活字典，許多人透過他的生態導覽，更認識黑面琵鷺的前世今生。

創立「拍鳥俱樂部」網路社群的黃蜀婷，本是英文老師，因陪熱愛觀察生態的兒子楊子誼四處追鳥，也成為拍鳥人。她說，原本對鳥類一竅不通，投入生態觀察後欲罷不能，使她成為生態守護者，一有危及生態的風吹草動，就揪集志同道合的愛鳥人挺身捍衛。她說，鳥類其實是重要的環境生態指標，「今日的鳥類，是明日的人類」，守護大地 ，是大家輕忽不得的責任。