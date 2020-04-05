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黑琵北返 與鳥老大「茄萣一號」的一期一會

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
候鳥生態吸聚大批拍鳥人集合，透過鏡頭的近距離觀察，記錄生態的變動，不少人因此成為環境守護者 。圖／黃蜀婷提供
候鳥生態吸聚大批拍鳥人集合，透過鏡頭的近距離觀察，記錄生態的變動，不少人因此成為環境守護者 。圖／黃蜀婷提供

高雄茄萣濕地占地百餘公頃，因愛鳥志工復育有成，成為保育類黑面琵鷺度冬勝地，前年最高紀錄飛來400隻，占全球總數十分之一，加上能直接與黑琵肉眼相對，吸聚大批愛好生態攝影人士前來，進而帶動生態觀光商機。

3月天氣轉暖，黑面琵鷺準備北返，鳥友攝手又群聚茄萣濕地，個個備齊裝備等待「老朋友」，愛拍鳥的美國惠氏藥廠總裁王文德日前帶著大砲鏡頭南下，在濕地遇到一隻神氣的黑琵，他仔細比對，竟與去年拍到的「鳥老大」再度相逢。

這隻黑琵環頸長著金黃羽，特立獨行，領域性極強，會不時欺侮同伴或其他水鳥，想不到今年繼續「領軍」前來，印證黑琵對棲地的忠誠性，讓樂於觀察生態的鳥友們如獲至寶，暱稱牠為「茄萣1號」，盼年年與這隻鳥界明星相會。

網路社群「拍鳥俱樂部」負責人黃蜀婷說，黑琵是國際一級保育鳥，數量珍稀，願意長久棲息，代表著當地人鳥和諧、生態宜居，牠們對茄萣濕地具高忠誠度，形同肯定台灣環境的指標。

這些黑琵優雅的身影吸引許多人「追鳥」，拍賞鳥期間也繁榮了茄萣偏鄉，當地民宿常一房難求，著名的蚵仔麵線等小吃店在疫情吃緊、百業蕭條期間，反倒生意興隆。

茄萣觀光協會理事長郭淑娥說，黑面琵鷺等候鳥不請自來，造就生態觀光商機，但有些民宿業受限於土地區位限制無法合法，往往吃到上看十萬的罰單，所幸高雄市政府打算修正公告「偏遠地區」範圍，輔導大家合法經營。

美國惠氏藥廠總裁王文德與胞兄都是生態攝影同好。王文德連兩年拍到黑琵「茄萣一號」（見圖）的身影。圖／王文德提供
美國惠氏藥廠總裁王文德與胞兄都是生態攝影同好。王文德連兩年拍到黑琵「茄萣一號」（見圖）的身影。圖／王文德提供
美國惠氏藥廠總裁王文德（右）與胞兄（左）都是生態攝影同好。王文德連兩年拍到黑琵「茄萣一號」的身影。圖／黃蜀婷提供
美國惠氏藥廠總裁王文德（右）與胞兄（左）都是生態攝影同好。王文德連兩年拍到黑琵「茄萣一號」的身影。圖／黃蜀婷提供

黑面琵鷺

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