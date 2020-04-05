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國家級防疫警報公布後 旗山老街遊客稀少
高雄旗山老街昨遭發布國家級警報，今天上午老街遊客很少，警方也再度上街宣導遊客要戴口罩、保持安全距離，不過旗山老街人潮通常下午進入出遊高峰期，連假最後一天的遊客量仍待觀察。老街攤商抱怨說，旗山遊客遠不如台南、彰化等地的知名景點，被防疫中心點名很委屈，期待已久的連假商機大受影響。
清明連假遊客湧入各景點，屏東墾丁、阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、烏山頭水庫、旗山老街等11個景點昨天被發布國家級警報，中央疫情中心呼籲遊客暫停前往上述景點出遊。
警報發布後，旗山老街昨天下午人潮略減，今天上午則多半是在地居民騎車穿越老街，街上遊客寥寥可數，外地遊客多半有戴口罩。
邱姓攤商說，最近大家都被疫情悶壞了，只要大家做好自我防護應該就沒問題，這次清明連假期間只有周五（3日）人比較多，沒想到昨天（4日）就被點名，其實旗山人潮不如台南安平或彰化鹿港等地多，沒道理特別被點名警告，很無奈連假商機受影響。
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