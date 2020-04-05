清明連假高雄加強消毒 人潮聚集場所1163處

清明連假人潮多，高雄市環保局從3月底開始，就針對交通場站、大型營業場所、人潮聚集觀光景點及學校機關等，進行全面防疫消毒工作，目前防疫大隊總共有427人、噴藥機195具、消除車10輛，清明連續假期仍在持續進行防疫消毒中，以確保疫情控制。

高雄市環保局統計，從4月2日到4日總共消毒的區域有1163處 ，包括交通場站像捷運、火車、公車、計程車招呼處等87處，大型營業所有百貨賣場、電影院、健身房等20處 ，另外人潮聚集的民生熱點如超市、市場、商圈共259處。