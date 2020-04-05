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高雄農村社區新文創 疫情過後等待躍起
高雄市政府農業局輔導的農村社區，最近有新亮點，位在旗山的糖廠社區，為持續吸引遊客造訪，積極研究香蕉副產品的應用，設計於農遊體驗DIY項目中，將廢棄的香蕉樹莖抽絲剝繭，從取纖、整線等步驟取出香蕉絲，將絲絮打碎過篩後即成紙漿，烘乾而成紙張，有些小朋友會高興的說，「原來我也會造紙耶！」
最近新冠肺炎嚴峻，農村上半年活動大幅減少，但社區在蟄伏期間也沒閒著，構思下半年引進駐村達人，例如，工藝面向將請工藝打鐵達人教學製作菜刀技術、造訪地方耆老學習竹編技藝；文藝部分將協請書法達人繪製藝術墨畫；料理則請廚藝達人教導研發創新菜色，透過切煮炒炸等食農教育，讓遊客從產地到餐桌進行即席體驗。
高雄市農業局局長吳芳銘說，農業局去年和水土保持局合作，輔導糖廠社區成立「大旗美農村體驗物產直賣所」以透過遊程引入，已行銷包括旗山香蕉、美濃白玉蘿蔔與橙蜜番茄、六龜及寶來的梅子、永齡農場有機米及旗山老街人氣伴手禮等。
今年農業局將再透過「跨域資源整合根留農村」及「媒合業師協力農村社區」計畫，將青年的創意與專家專業意見融入社區，此時雖疫情肆虐，農民就當做是各社區蹲馬步練功夫的紮底期，高雄農村社區潛沉之後以待躍起。
社區還會教導遊客體驗壓花DIY，一張張壓花手抄紙應運而生；為精益求精，再與回收的寶特瓶結合，成為最有文創氣息的壁燈。香蕉採收完的樹莖，社區不再任它丟棄在田裡，變身為美麗燈飾，成為遊客讚賞的新亮點。
糖廠社區的農遊體驗項目，也會思考跨區跨域結合，例如，六龜寶來社區的天然植物染布為衣身，繫上香蕉絲，就成環保飲料杯袋，這也是遊客喜好的DIY項目。以
台糖糖廠社區總幹事曾渝媗表示，未來會與義守大學研發產品包裝、與正修科技大學合作串連周邊社區資源共享、與高雄師範大學合作推動環境教育體驗課程規畫設計。
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