快訊

曾是韓流推手 高雄白派隨王金平隱退恐式微

沒戴口罩捷運站鬧事男是健保署人員 陳時中說話了

民眾自主防疫 金門清明公墓掃墓人潮不到往年一半

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門各鄉鎮公墓今天也出現民眾到場掃墓，但人數並不多。記者蔡家蓁／攝影
金門各鄉鎮公墓今天也出現民眾到場掃墓，但人數並不多。記者蔡家蓁／攝影

今天是清明節金門各公墓仍出現部分掃墓民眾，只是受新冠肺炎疫情影響，跟往年比較，今天到公墓掃墓的人潮不到往年的一半，據金門殯葬管理所表示，民眾大都提前在上周就掃墓，今日的人潮跟車潮都少，整個動線都很順。

今日下午，通往金城、金山、金湖、金沙、烈嶼等公墓的道路上，仍可見民眾扶老攜幼到場掃墓，民眾帶著糕餅水果、鮮花等大包小包的祭品，虔誠在先人墳前祭拜，並以鋤頭、鐮刀等工具，將墓地旁的小樹、雜草剷除，也在墓前與墓背掛滿印紋的五色紙，表達一份慎終追遠的孝心。

金門縣殯葬所長蔡木川表示， 清明掃墓這項傳統民間習俗相沿數千年，是深具意義的一個節日，往年全縣各公墓處處可見掃墓人潮，但今年受疫情影響，民眾都自發性的分流掃墓，有的在上週就來掃墓，有的則是清明連假的首日就來報到，人潮沒有以往多。

蔡木川說明，「掛紙」俗稱「壓墓紙」，掛紙時，要先將墳墓上的野草清除，在用小石頭或磚塊將墓紙壓在墳上，表示這個墳是有後嗣的，否則很容易被人誤以為是無主的孤墳，而受到破壞。墓紙分為白色、紅色、黃色的古仔紙以及五色紙(紅黃藍白黑)兩類，現在則多用五色紙，其用意是蓋厝瓦或表示子孫已祭拜過。

蔡木川說，以往民眾掃墓都要自備小石頭，或是到場在尋找，但今年殯葬所特別跟金門縣花崗石場合作，免費提供了大批的小石頭給民眾，讓民眾不用費神找「壓墓石」，算是一項嶄新的便民措施，頗受民眾好評。

此外，蔡木川也帶領員工在公墓園區設立服務站，提供毛筆、紅漆、水泥、畚箕、鋤頭、鐮刀等工具免費出借，讓民眾整理祖先墓地使用。

今天是清明節，金門各公墓仍出現掃墓人潮，只是受新冠肺炎疫情影響，今天到公墓掃墓的人潮不到往年的一半。記者蔡家蓁／攝影
今天是清明節，金門各公墓仍出現掃墓人潮，只是受新冠肺炎疫情影響，今天到公墓掃墓的人潮不到往年的一半。記者蔡家蓁／攝影
以往民眾掃墓都要自備小石頭，但今年殯葬所特別跟金門縣花崗石場合作，免費提供了大批的小石頭給民眾，讓民眾不用費神找「壓墓石」，嶄新的便民措施，頗受民眾好評。記者蔡家蓁／攝影
以往民眾掃墓都要自備小石頭，但今年殯葬所特別跟金門縣花崗石場合作，免費提供了大批的小石頭給民眾，讓民眾不用費神找「壓墓石」，嶄新的便民措施，頗受民眾好評。記者蔡家蓁／攝影

金門 新冠肺炎 清明節

延伸閱讀

台南清明掃墓未現人潮 上網祭拜數量驟增

清明常引起雜草火災　消防局：牢記四不二記得原則

清明掃墓高雄10場火警 消防隊忙奔命滅火

南投清明掃墓 線上追思人數從個位數暴增到上千組

相關新聞

韓國瑜說高雄公幼要增199班 家長仍感不足更籲提升品質

今年的兒童節和清明節同一天，高雄市長韓國瑜今天在臉書貼文談高雄市托育、公托、公幼政策，強調將增公幼199班。但有位家覺得...

公、民大樓防疫管制動線 高市消防工務籲兼顧公共安全

最近為了防疫，許多公、民大樓管制進出通道，把一些進出口、甚至防火門上鎖，高雄市消防局、工務局籲請各公、民單位防疫的同時千...

旗山老街遊客如織 旗山警方上街呼籲「戴口罩」

清明連續假期各景點仍遊客如織，中央流行疫情指揮中心唯恐人群聚集造成相互傳染，今天發出兩則國家級警報，呼籲墾丁等11處景區...

清明應景吃拭餅 金門民眾大排長龍搶購春捲皮

今天是清明節，每到這一天，金門的各家戶都有吃拭餅（春捲）的習俗，今天清晨街上就出現排隊購買春捲皮的人潮，有民眾足足排隊等...

實名制留身分證字號惹議 高市衛生局：高市未強制規定

高雄市政府和高雄市議會為加強防疫，4月6日起將採實名制管控所屬辦公大樓進出，其中議會訪客登記冊還列身分證字號欄，事涉個資...

搭捷運必戴口罩 高雄有男子忘了戴直到出站才被發現

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布搭捷運一定要戴口罩，高雄捷運昨天到今天上午的乘客超過9成7有戴口罩，只有極少數表...

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

新冠肺炎疫情蔓延全球，中央流行疫情指揮中心公布初步規範，建議民眾在室外的社交距離至少要1公尺、室內1.5公尺；清明連假進...

連假往戶外跑 高雄百貨公司、影城消費者相對減少

受到疫情影響，清明連假許多百貨公司和影城生意都受到影響，人潮大不如前，假日就像平日。不過餐飲樓層的消費者還是有些，民眾說...

疫情衝擊！清明連假百貨人潮冷清 電影院「有包場感」

疫情延燒，清明連假4天，許多戶外場所擠滿人潮，尤其墾丁大街湧入逾萬人潮，重現人潮榮景，但百貨公司人潮相對冷清，儘管到了用...

餐飲業慘兮兮！老闆掛上「徵客人」紅布條、保證錄取

新冠肺炎疫情重創餐飲業，高雄市澄清路一家熱炒商家在門口高掛「徵客人」的紅布條，老闆懇請消費者「進來吃個飯吧！否則我們倆都...

屏東愛文芒果產期防病毒 農改場籲用藥留意安全採收期

屏東縣沿海地區是愛文芒果重要產區，多數芒果田區已陸續套袋且少量田區已近採收，清明節過後氣候陰晴不定且溫濕度漸高，有利農作...

籲提高警覺 高市府官網將每日公布高雄疫情資訊

新冠肺炎疫情升溫，全球確診病例數已突破百萬，高雄市政府為提高市民警覺，將每日在官網公布高雄疫情概況、居家隔離及檢疫人數、...

熱門新聞

居家檢疫4度外出被重罰100萬元 桃園男提訴願盼撤銷

記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

外地遊客湧入花蓮東大門夜市 縣民心驚憂不利防疫

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

彰化品田牧場、歡樂牛排陸續熄燈

高雄旗山老街人潮爆多 根本無法保持「社交距離」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。