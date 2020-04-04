民眾自主防疫 金門清明公墓掃墓人潮不到往年一半

今天是清明節，金門各公墓仍出現部分掃墓民眾，只是受新冠肺炎疫情影響，跟往年比較，今天到公墓掃墓的人潮不到往年的一半，據金門殯葬管理所表示，民眾大都提前在上周就掃墓，今日的人潮跟車潮都少，整個動線都很順。

今日下午，通往金城、金山、金湖、金沙、烈嶼等公墓的道路上，仍可見民眾扶老攜幼到場掃墓，民眾帶著糕餅水果、鮮花等大包小包的祭品，虔誠在先人墳前祭拜，並以鋤頭、鐮刀等工具，將墓地旁的小樹、雜草剷除，也在墓前與墓背掛滿印紋的五色紙，表達一份慎終追遠的孝心。

金門縣殯葬所長蔡木川表示， 清明掃墓這項傳統民間習俗相沿數千年，是深具意義的一個節日，往年全縣各公墓處處可見掃墓人潮，但今年受疫情影響，民眾都自發性的分流掃墓，有的在上週就來掃墓，有的則是清明連假的首日就來報到，人潮沒有以往多。

蔡木川說明，「掛紙」俗稱「壓墓紙」，掛紙時，要先將墳墓上的野草清除，在用小石頭或磚塊將墓紙壓在墳上，表示這個墳是有後嗣的，否則很容易被人誤以為是無主的孤墳，而受到破壞。墓紙分為白色、紅色、黃色的古仔紙以及五色紙(紅黃藍白黑)兩類，現在則多用五色紙，其用意是蓋厝瓦或表示子孫已祭拜過。

蔡木川說，以往民眾掃墓都要自備小石頭，或是到場在尋找，但今年殯葬所特別跟金門縣花崗石場合作，免費提供了大批的小石頭給民眾，讓民眾不用費神找「壓墓石」，算是一項嶄新的便民措施，頗受民眾好評。