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公、民大樓防疫管制動線 高市消防工務籲兼顧公共安全

聯合報 / 記者楊濡嘉林保光王昭月／高雄即時報導
防疫期間，高雄市消防局、工務局籲公、民辦公大樓不能為了防疫疏忽公共安全。圖／本報資料照片
防疫期間，高雄市消防局、工務局籲公、民辦公大樓不能為了防疫疏忽公共安全。圖／本報資料照片

最近為了防疫，許多公、民大樓管制進出通道，把一些進出口、甚至防火門上鎖，高雄市消防局、工務局籲請各公、民單位防疫的同時千萬不能疏忽建築物公共安全。

包括高雄市政府鳳山行政中心、四維行政中心在內的公部門辦公大樓，防疫期間管制人員進出，只留1、2大門讓員工和洽公民眾出入，在這些出入口設量額溫、噴酒精的定點，原來的其他出入口多不開放。

以市府四維行政中心為例，本來有東、西、南、北各有一個大門，另有4個安全門，在此新冠肺炎防疫期間，在南、北兩個大門的一扇門邊設檢測點，其餘出入口暫時封閉，與「非防疫」期間所有大門都敞開的情況不同。

管理高市府辦公廳舍的是市府行政暨國際處，處長蔡淑貞表示，防疫期間是以防疫為優先，但不會疏忽消防安全，進出動線的安排，會邊防疫邊檢討，目前除了南、北大門的出入動線外，防火門（安全門）是禁止一般出入，但仍供緊急避難使用。

消防局表示，防疫有很多手段，可以用告示等方法告訴民眾防疫通道在那裡，但不能以防疫為名把防火門給鎖死，緊急逃生通道還是要保持暢通。

防火門的主管機關是高雄市工務局，工務局籲請各界人士在防疫期間仍要重視各種安全措施，要隨時檢視建物緊急避難和逃生空間。

高雄市 新冠肺炎 建築

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