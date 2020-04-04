旗山老街遊客如織 旗山警方上街呼籲「戴口罩」

清明連續假期各景點仍遊客如織，中央流行疫情指揮中心唯恐人群聚集造成相互傳染，今天發出兩則國家級警報，呼籲墾丁等11處景區，最好別去，高雄共有旗山老街及興達港兩處入列，旗山警分局建國派出所員警下午偕同湄洲里長陳聖允到旗山老街宣導，請民眾最好戴上口罩並保持適當距離。

為杜絕新冠疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心罕見利用俗稱「國家級警報」的「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，廣知民眾少往人多的景區去。

入列的景區包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮，屏東縣南州鄉以南、含墾丁觀光景點。

清明連續放假以來，各地景區突然「爆熱」，高雄旗山老街昨天湧入大批人潮，幾乎到磨肩擦踵地步，無法保持適當距離，今天人潮稍減，但多數人仍未戴上口罩。立委邱議瑩在Line群組發文提醒粉絲，清明連假也別忘了防疫，旗山警分局下午三點則偕旗山湄洲里長陳聖允到老街宣導大家保持距離，戴口罩，另透過警察廣播電台播報路況時加強提醒。