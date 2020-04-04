駭客連攻官網16小時 Wecare高雄急關站保資安

推動罷免高雄市長韓國瑜的公民團體Wecare高雄今天表示，官網從昨天開始受到駭客超過16個小時的攻擊，因此第一時間選擇關站，以確保資訊完整，將待確認安全後再次開啟。

Wecare高雄指出，伺服器已受到超過16小時的攻擊，因此決定第一時間先關閉官網，受攻擊期間也收到有警告意味的信件，相關內容讓人感到非常失望，「在民主台灣社會中，韓粉與紅媒，依然有著如此惡意的示威行為。」

Wecare高雄發起人尹立也表示，相信民主，尊重每個人不同的聲音，但拒絕惡意攻擊行為。

Wecare高雄指出，已將相關信件備份，並研議採取法律行動。目前罷免第二階段即將過關、民調也凸顯高雄人民心聲，很多韓粉與紅媒雖感到焦慮且緊張，但切勿以身試法。將待官網確認處於安全狀態後，再次開啟。

另外，台灣基進新聞部副主任張博洋也遭他人冒名在網路上販售口罩，他今天除了透過臉書表示已經報案，也提醒民眾勿受騙。

張博洋表示，防疫期間，冒名詐騙販賣口罩行為很要不得，他希望這是來自中國的網路假帳號，而不是台灣人自己欺負台灣人。目前能夠買到口罩的管道是政府提供的各販售點，民眾勿購買網路來路不明的口罩。