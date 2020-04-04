清明連假郊區果然受歡迎 高雄寶來花賞溫泉公園搶手
清明連假，高雄市郊區的景點頗受歡迎，高雄市觀光局表示，六龜寶來花賞溫泉公園連假期間訪客不斷，新設的露營區、野外帳篷還客滿，3月底完成檢修的崗山之眼遊客也不少。面對遊客，觀光局人員不敢掉以輕心，都為遊客量體溫，也要求遊客戴口罩。
六龜寶來露營區要收費，每人1000元起，豪華露營帳篷每晚4999元起，觀光局長邱俊龍說，市區有些旅宿的收費還比花賞溫泉公園的露營帳篷低，但清明連假之前他得知市區旅宿平均預定率只約3成多，花賞溫泉公園露營區則預定一空，可能很多人在防疫期間不想待在人多的市區，紛紛往郊區跑，花賞溫泉公園在寶來的山上，反而受歡迎。
才檢測鋼梁的崗山之眼空中廊道，這個連假期間也是遊客不斷；由於上崗山之眼要在阿公店水庫附近搭接駁車，觀光局在此管控前往崗山之眼的搭車人數，到了崗山之眼空中廊道下方的停車場和入口處，觀光局都派員為遊客量額溫、噴酒精，也請遊客儘可能戴上口罩。
高雄市政府一位主管昨天和家人出遊，也選擇六龜寶來，他說很多人往墾丁遊玩，人太多不利防疫，他們決定往山區走，遊客遠較墾丁少，晚上住寶來的小木屋旅宿，白天再想想要去那裡走走，不必和其他遊客擠風景區，一家人就是隨興接近大自然。
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