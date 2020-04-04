收到暫勿前往墾丁簡訊 觀光業者驚呼太誇張、打擊士氣

中央流行疫情指揮中心今天上午11時55分發布兩則「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，針對墾丁、阿里山等清明連假期間人潮眾多的觀光景點，呼籲民眾保持社交距離、戴口罩。恆春半島觀光業者收到「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」簡訊直呼這個動作實在太誇張，會造成人心惶惶，業者說，就只有墾丁大街夜市人潮多，不該放大到各景點。

屏東縣觀光協會說，恆春半島各戶外景點和遊憩沙灘位處空曠，怎會出現人潮聚集的擁擠，只有墾丁大街夜市這幾天人潮多，很難保持中央建議的社交距離，但中央流行疫情指揮中心不該「一竿子打翻一條船」；在疫情衝擊下，墾丁觀光業者叫苦一片，也積極配合政府的相關防疫措施，中央鼓勵民眾出門散散心、透透氣，好不容易上連假，這時卻大動作發布「人潮擁擠，請暫勿前往」國家級警訊，不僅造成人心惶惶，更嚴重打擊業者士氣。