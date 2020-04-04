收到暫勿前往墾丁簡訊 觀光業者驚呼太誇張、打擊士氣
中央流行疫情指揮中心今天上午11時55分發布兩則「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，針對墾丁、阿里山等清明連假期間人潮眾多的觀光景點，呼籲民眾保持社交距離、戴口罩。恆春半島觀光業者收到「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」簡訊直呼這個動作實在太誇張，會造成人心惶惶，業者說，就只有墾丁大街夜市人潮多，不該放大到各景點。
屏東縣觀光協會說，恆春半島各戶外景點和遊憩沙灘位處空曠，怎會出現人潮聚集的擁擠，只有墾丁大街夜市這幾天人潮多，很難保持中央建議的社交距離，但中央流行疫情指揮中心不該「一竿子打翻一條船」；在疫情衝擊下，墾丁觀光業者叫苦一片，也積極配合政府的相關防疫措施，中央鼓勵民眾出門散散心、透透氣，好不容易上連假，這時卻大動作發布「人潮擁擠，請暫勿前往」國家級警訊，不僅造成人心惶惶，更嚴重打擊業者士氣。
墾丁福華度假飯店總經理張積光說，業者絕對支持也配合政府的防疫政策，但墾丁其實只有大街夜市人潮多，不該放大到各景點，讓人誤會墾丁各景點都是人潮擁擠；為落實防疫，建議中央針對難保持社交距離的大街夜市在某個時段做遊客總量管制，或要求全部人戶外戴口罩，而不是針對某個地區呼籲暫勿前往
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