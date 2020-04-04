快訊

直播／北部社區女保全傳染案受關注 指揮中心記者會說明

又是喝咖啡惹禍！ 旅行社主管確診急停業

收到暫勿前往墾丁簡訊 觀光業者驚呼太誇張、打擊士氣

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
恆春半島觀光業者收到「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」簡訊直呼這個舉動實在太誇張，會造成人心惶惶，業者說，就只有墾丁大街夜市人潮多，不該放大到各景點。記者潘欣中／攝影
恆春半島觀光業者收到「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」簡訊直呼這個舉動實在太誇張，會造成人心惶惶，業者說，就只有墾丁大街夜市人潮多，不該放大到各景點。記者潘欣中／攝影

中央流行疫情指揮中心今天上午11時55分發布兩則「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，針對墾丁、阿里山等清明連假期間人潮眾多的觀光景點，呼籲民眾保持社交距離、戴口罩。恆春半島觀光業者收到「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」簡訊直呼這個動作實在太誇張，會造成人心惶惶，業者說，就只有墾丁大街夜市人潮多，不該放大到各景點。

屏東縣觀光協會說，恆春半島各戶外景點和遊憩沙灘位處空曠，怎會出現人潮聚集的擁擠，只有墾丁大街夜市這幾天人潮多，很難保持中央建議的社交距離，但中央流行疫情指揮中心不該「一竿子打翻一條船」；在疫情衝擊下，墾丁觀光業者叫苦一片，也積極配合政府的相關防疫措施，中央鼓勵民眾出門散散心、透透氣，好不容易上連假，這時卻大動作發布「人潮擁擠，請暫勿前往」國家級警訊，不僅造成人心惶惶，更嚴重打擊業者士氣。

墾丁福華度假飯店總經理張積光說，業者絕對支持也配合政府的防疫政策，但墾丁其實只有大街夜市人潮多，不該放大到各景點，讓人誤會墾丁各景點都是人潮擁擠；為落實防疫，建議中央針對難保持社交距離的大街夜市在某個時段做遊客總量管制，或要求全部人戶外戴口罩，而不是針對某個地區呼籲暫勿前往

恆春半島觀光業者收到「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」簡訊直呼這個舉動實在太誇張，會造成人心惶惶，業者說，就只有墾丁大街夜市人潮多，不該放大到各景點。記者潘欣中／攝影
恆春半島觀光業者收到「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往」簡訊直呼這個舉動實在太誇張，會造成人心惶惶，業者說，就只有墾丁大街夜市人潮多，不該放大到各景點。記者潘欣中／攝影

墾丁 社交距離 夜市

延伸閱讀

新北各校發揮創意　防疫知識結合兒童節活動

簡訊全文／指揮中心發國家級警報 籲暫勿前往墾丁

墾丁人潮多防疫難 指揮中心首度發國家警報籲暫勿前往

防疫作戰缺席？法務部：5大系統都在「動」

相關新聞

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

新冠肺炎疫情蔓延全球，中央流行疫情指揮中心公布初步規範，建議民眾在室外的社交距離至少要1公尺、室內1.5公尺；清明連假進...

疫情衝擊！清明連假百貨人潮冷清 電影院「有包場感」

疫情延燒，清明連假4天，許多戶外場所擠滿人潮，尤其墾丁大街湧入逾萬人潮，重現人潮榮景，但百貨公司人潮相對冷清，儘管到了用...

餐飲業慘兮兮！老闆掛上「徵客人」紅布條、保證錄取

新冠肺炎疫情重創餐飲業，高雄市澄清路一家熱炒商家在門口高掛「徵客人」的紅布條，老闆懇請消費者「進來吃個飯吧！否則我們倆都...

收到暫勿前往墾丁簡訊 觀光業者驚呼太誇張、打擊士氣

中央流行疫情指揮中心今天上午11時55分發布兩則「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，針對墾丁、阿里山等清明連假期...

清明應景吃拭餅 金門民眾大排長龍搶購春捲皮

今天是清明節，每到這一天，金門的各家戶都有吃拭餅（春捲）的習俗，今天清晨街上就出現排隊購買春捲皮的人潮，有民眾足足排隊等...

韓國瑜說高雄公幼要增199班 家長仍感不足更籲提升品質

今年的兒童節和清明節同一天，高雄市長韓國瑜今天在臉書貼文談高雄市托育、公托、公幼政策，強調將增公幼199班。但有位家覺得...

實名制留身分證字號惹議 高市衛生局：高市未強制規定

高雄市政府和高雄市議會為加強防疫，4月6日起將採實名制管控所屬辦公大樓進出，其中議會訪客登記冊還列身分證字號欄，事涉個資...

搭捷運必戴口罩 高雄有男子忘了戴直到出站才被發現

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布搭捷運一定要戴口罩，高雄捷運昨天到今天上午的乘客超過9成7有戴口罩，只有極少數表...

連假往戶外跑 高雄百貨公司、影城消費者相對減少

受到疫情影響，清明連假許多百貨公司和影城生意都受到影響，人潮大不如前，假日就像平日。不過餐飲樓層的消費者還是有些，民眾說...

屏東愛文芒果產期防病毒 農改場籲用藥留意安全採收期

屏東縣沿海地區是愛文芒果重要產區，多數芒果田區已陸續套袋且少量田區已近採收，清明節過後氣候陰晴不定且溫濕度漸高，有利農作...

籲提高警覺 高市府官網將每日公布高雄疫情資訊

新冠肺炎疫情升溫，全球確診病例數已突破百萬，高雄市政府為提高市民警覺，將每日在官網公布高雄疫情概況、居家隔離及檢疫人數、...

傳韓籍夫妻拒罰又企圖落跑出境 高市衛生局釐清中

一對韓國籍夫妻2月25日來台觀光，因未在在飯店執行檢疫，各被裁罰15萬元未繳，行政執行署強制執行時兩人竟準備「落跑」出境...

熱門新聞

居家檢疫4度外出被重罰100萬元 桃園男提訴願盼撤銷

基隆一家4口申請移地檢疫 未獲同意跑台北就醫將開罰

新冠肺炎彰化已17例 印尼返台男子確診治療中

該是台灣人報恩時！神父求救義大利宜蘭市捐款救急

外地遊客湧入花蓮東大門夜市 縣民心驚憂不利防疫

高雄旗山老街人潮爆多 根本無法保持「社交距離」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。