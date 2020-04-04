N號房震驚社會！高市圖共讀性騷擾防治繪本護兒童安全

韓國近日發生的「N號房」事件震驚全球，被害少女最小年僅11歲。高雄市婦女新知協會認為兒童性騷擾防治須盡早植入兒童教育，投入出版公益繪本《未未─身體的界線》，並在兒童節捐贈高雄市立圖書館320冊，轉送各分館，讓閱讀形成力量，透過親子共讀推動兒童性騷擾防治。

在資訊全面化的時代，如何讓孩子保護身體的界線及防範性騷擾，成為新世代的必備知識。《未未─身體的界線》繪本由藝術家馬郁芳繪製，以小羊「未未」在學校遇見的騷擾故事為題，精細的手繪畫作搭配悉心編著的故事敘述，帶小朋友明確認識身體界線。也鼓勵家長與3歲以上的孩子親子共讀，以了解身體保護議題及建立互信，讓兒童性騷擾的危害減至最低。

高市圖即日起至4月26日在總館3樓大廳入口，呈現繪本原畫展，並在兒童節當天舉辦繪本原畫導覽及兒童安全講座，透過藝術家的角度帶領讀者一同感受原畫作的細膩，讓公益繪本更有溫度、性騷擾防治不再有距離。講座邀請到高雄市政府性騷擾防治會委員杜海容律師，針對兒童安全議題宣導法律知識及相關資源。

因為有些性騷擾的未成年案例加害者多是熟識的人，場合多為校園、親友住所等處，日常生活中容易有所疏漏。參與講座的家長表示常不知如何與孩子談身體保護概念，經由這次的繪本、原畫展覽與講座，了解可以從柔性的陪伴預防，到各面向的實務處理，才能讓孩童更安全的長大。