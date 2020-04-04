清明應景吃拭餅 金門民眾大排長龍搶購春捲皮

今天是清明節，每到這一天，金門的各家戶都有吃拭餅（春捲）的習俗，今天清晨街上就出現排隊購買春捲皮的人潮，有民眾足足排隊等了1小時才買到，店家怕民眾等太久，也有限量的規定，每次最多只能買3斤，有的店家則以5斤為限，成為清明節時金門的特殊現象。

清明時節，民眾都會返鄉祭祖，這幾天也是春捲皮生意最好的時刻，金城大街小巷的幾個春捲皮小攤，都有大批民眾排隊購買，但今年受新冠肺炎疫情影響，民眾都戴著口罩排隊，人潮綿延數十公尺。而店家的手幾乎一整天都沒停歇過，才剛把手上的麵團往熱騰騰的平底鍋上一抹，沒過幾秒，立馬揭起餅皮的一角，起鍋擱在一旁放涼。

據文史工作者蔡清其老師表示，傳說拭餅是金門先賢蔡復一的夫人所創，蔡夫人十分賢慧，看到丈夫常因公務繁忙而無暇進食，而飯菜總是熱了再熱，因此相當著急，於是便用麥磨成粉制成皮，再把各種蔬菜放在一起，包成一捲，以方便讓丈夫可以右手執筆，左手取食，十分方便，所以發明了拭餅，因此後來有「夫人薄餅」的說法。

拭餅 又名「擦餅」，一如台灣的「潤餅」、「春捲」，原先是清明節的特色飲食，演變為冬至、上元等節日的飲食習慣；金門人因春捲皮在烤熱的煎盤上來回擦拭，而稱它為「擦餅」或「拭餅」，也有人取諧音稱「七餅」；金門的拭餅和台灣的「潤餅」內餡大不同，台灣主要是紅蘿蔔、高麗菜、芹菜、豆芽菜、煎雞蛋絲等，有些地方還會包油麵；金門的拭餅菜則是有紅蘿蔔、高麗菜、荷蘭豆、石蚵、菜球、豆干、五花肉、桶筍、嫩薑、蒜苗等，所有食材都要切成細細的長條，相當費工。