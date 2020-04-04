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韓國瑜說高雄公幼要增199班 家長仍感不足更籲提升品質

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（面對鏡頭右）表示，今年度到110學年度高雄市公幼將增加199班。圖／翻攝韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜（面對鏡頭右）表示，今年度到110學年度高雄市公幼將增加199班。圖／翻攝韓國瑜臉書

今年的兒童節和清明節同一天，高雄市韓國瑜今天在臉書貼文談高雄市托育、公托、公幼政策，強調將增公幼199班。但有位家覺得公幼和公托的數量不足且，另有家長促市府檢討公托與公幼的照顧品質，希望做到和私幼、私托一樣讓家長安心工作、放心托兒女。

韓國瑜在臉書的貼文表示，高雄市政府，延長托育輔助，提供完整的安心托育，布建公托照顧空間，第一胎生育津貼調整為2萬元，今年度到110學年度公幼將增加199班，積極推動平價教保服務，且持續大力推動高雄雙語教育、安裝校園雙機、發放安心餐食券，希望市民朋友們可以安心在港都生兒育女，減輕家庭負擔，並提供好的教育資源給孩子。

一位照顧過多名姪子女的呂小姐說，高雄市的公托、公幼數量相當有限，市府應考慮多設；她的姪兒夫婦去年生小孩，年輕的新手父母都需工作養家，深受幼兒送托之事困擾，雖然市府社會局為零到2歲的幼兒設公托，可是扣除弱勢照顧名額之後，給一般市民的名額很少，她的姪兒連候補都排不到，現在把孩子送保母照顧，一個月要1萬多元，年輕夫婦的收入有限，這筆支出對他們而言不算小，如果公托有較多名額給新手父母，可能會有較多年輕父母願意生小孩。

育有3歲及5歲幼兒的蔡小姐是上班族，2個孩子上私幼，一個月學費加起來2萬多元，又因為工作經常忙到晚上8、9點的緣故，她不希望孩子跟著一起晚吃飯、睡覺，所以另花1萬多元請保母晚上到宅幫孩子煮飯、洗澡，政府每月補助1名幼兒2500元，對她而言只是杯水車薪。

蔡小姐說：「我要求的很基本，就是讓孩子少生病、開心上學、正常作息，但要達成到這樣的目標，一個月就是要花這麼多錢！」

蔡小姐表示，孩子曾候補上公幼名額，但她觀察後覺得部分老師缺乏熱情，很多事就是按表操課，最後決定把孩子轉回私幼，結果該間公幼開學才一周就因腸病毒停課。

蔡小姐說，將孩子送公幼和準公共化幼兒園可省下不少錢，但也經常面臨接送、因傳染病停課及孩子適應等問題；私幼是市場競爭機制，有的私幼一個月收6千元快倒閉，有的收1萬多元卻搶破頭，為何會這樣？應是政府在推動公幼和準公共化幼兒園時要多思考的面向。

高雄市持續增加公托和公幼數量，新手家長仍感不足，更有家長籲提升公托與公幼的照顧品質。圖／本報資料照片
高雄市持續增加公托和公幼數量，新手家長仍感不足，更有家長籲提升公托與公幼的照顧品質。圖／本報資料照片

公幼 高雄市 韓國瑜

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