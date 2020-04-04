實名制留身分證字號惹議 高市衛生局：高市未強制規定

高雄市政府和高雄市議會為加強防疫，4月6日起將採實名制管控所屬辦公大樓進出，其中議會訪客登記冊還列身分證字號欄，事涉個資，引起疑慮，高雄市衛生局表示，市府並未強制規範各局處登錄資料的規格，留身分字號只是疫調追蹤的工具之一，重點是大家要誠實填寫，才不會孳生防疫漏洞，造成無法控管的風險。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，4月6日起要求民眾進出洽公要採實名制，留下姓名、電話進行列冊，主要是避免發生確診個案時，疫調無從追溯。

潘表示，市府並未強制規範各局處登錄資料的規格，但資料愈翔實，愈便於追蹤。身分證字號只是追蹤過程的工具之一，最主要是靠電話，只要民眾留下的電話確定可以追蹤到本人，身分證字號是否必須填寫，則可討論。

「實名制是疫調追蹤過程一個很重要的環節」潘炤穎說，第一時間疫調，需要的是當事人的姓名及電話，身分證字號是在追不到當事人時可以藉此再作核對，並依相關人員出沒各機關的時間，進一步追蹤。若以傳染病防治工作為前提，隱私問題則顯得不是那麼重要。像目前搭高鐵購票，也採實名制。