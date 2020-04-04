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搭捷運必戴口罩 高雄有男子忘了戴直到出站才被發現
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布搭捷運一定要戴口罩，高雄捷運昨天到今天上午的乘客超過9成7有戴口罩，只有極少數表示忘了，有的經勸導後放棄搭乘，但上午一名男子全程沒有戴口罩，直到出站才被捷運站人員發現並告知搭捷運要戴口罩的新規定。男子表示，進站和在車上，都沒有人告訴他要戴口罩。
今天上午記者直擊，搭高捷民眾絶大多數戴口罩，不熟識的人候車時多儘可能和他人保持1公尺以上的距離，熟識的人還是近距離候車，但都戴口罩。
高雄捷運公司表示，從4月1日起即柔性勸導乘客戴口罩搭車，中央強制規定後，昨天到今天上午有民眾經勸導後就戴上，也有忘了帶口罩出門，經勸導後放棄搭乘，幸好都沒有不理性的行為。
上午近11時捷運乘客較多時，上下車乘客最多的美麗島站，一名男子下車，眼尖的乘客發現他沒有戴口罩並向前提醒，男子愣了一下，看看四周，「好像要戴口罩！」他未說從那一站搭車，只說進站丶上車時沒有人阻止他，在車上也沒有人要他戴口罩。
不過，男子出站時，站在出口閘門的保全馬上走向前將他攔下來，告訴他從4月1日起，搭高雄捷運都要戴口罩，否則不能上列車，男子不好意思的說「好」。
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