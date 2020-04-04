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影／韓籍夫妻拒檢拒罰又失聯 離境遭攔截仍要繳清30萬

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎談韓籍夫妻拒檢案，指不論本國人及外國人，防疫期間都不容挑戰相關規定。記者王昭月／攝影
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎談韓籍夫妻拒檢案，指不論本國人及外國人，防疫期間都不容挑戰相關規定。記者王昭月／攝影

一對韓籍夫妻2月25日入境，在飯店接受檢疫期滿前一天「趴趴走」 遭檢舉，各開罰15萬元，竟拒簽舉發通知書並失聯，4日2日欲出境時才在桃園機場被攔截，並自稱身上僅剩台幣1400元及韓元6元，高雄市衛生局今早表示，這對韓籍夫妻檢疫過程未發病，應無傳染之虞，但防疫過程違反相關規定，形同挑戰台灣公權力，不能容許。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎上午表示，這對夫妻約30多歲，2月25日從韓國搭機來台，入住高雄苓雅區一家飯店檢疫14 天，預計3月11日零時解除隔離，結果，兩人10日中午即外出購物被旅館舉報，衛生所防疫人員會同轄區員警、里幹事到場開舉發通知書，這對夫妻拒簽，拒繳2張共30萬元罰鍰。

潘表示，韓籍夫妻11日離開旅館，宣稱要到墾丁，但事後及關閉手機，以致無從追查他們蹤跡，於是通報協尋。3月26日晚間，警方打通手機，這對夫妻表示將自桃園國際機場出境即掛電話，高市衛生局取得韓國駐台辦事處、台北市警察局及衛生局協助，3月30日完成行政裁處書送達，4月1日移送行政執行署強制執行境管，2日這對韓籍旅客要從桃園機場出境時，遭移民署境管人員攔截。

這對韓籍夫妻先前宣稱只帶5萬元入境，出境身上僅剩1400元台幣現金及韓元6元，折合台幣（0.15元），無力繳納罰款，潘炤穎對此說法表示存疑，認為只持5萬台幣能在台灣逗留一個多月，不太可能。

這段失聯期間，由於兩人關機，潘炤穎表示，確實無法掌握這對韓籍夫妻的「足跡」，他們在檢疫期滿之前並未傳出發病情形，應不致有傳染之虞。不過不管是本國人或外國人，都不容破壞防疫期間的相關規定。

韓籍夫妻3月11日自高雄苓雅區飯店離開， 宣稱將到墾丁。圖／高雄市衛生局提供
韓籍夫妻3月11日自高雄苓雅區飯店離開， 宣稱將到墾丁。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生所防疫人員會同轄區員警到旅館，對韓籍夫妻開立舉發通知書。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生所防疫人員會同轄區員警到旅館，對韓籍夫妻開立舉發通知書。圖／高雄市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

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