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警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到
新冠肺炎疫情蔓延全球，中央流行疫情指揮中心公布初步規範，建議民眾在室外的社交距離至少要1公尺、室內1.5公尺；清明連假進入第3天，警方估計屏東墾丁湧入7萬旅遊人潮，墾丁大街和各遊憩沙灘重現人潮榮景，但遊客多未保持「社交距離」且部分未戴口罩，警方則在人潮聚集處加強宣導。
「請各位旅客遵循中央流行疫情指揮中心的建議，保持室外1公尺以上社交安全距離，以確保你的健康！」恆春警方連續兩天在人潮聚集的墾丁大街夜市宣導防疫，保7總隊第8大隊昨天起也針對遊客眾多的沙灘遊憩區，進行「保持距離、戴上口罩」的宣導，提醒平安出遊不要忘記防疫。
對於警方善意提醒社交距離的「超前部署」，遊客稱讚逛街難免忘記，提醒總是件好事，有民眾認為熱門攤商、店家應主動負起防疫責任，自主宣導排隊的遊客要保持距離；墾丁各遊憩沙灘白天湧進大批戲水人潮，脫下口罩的遊客對著員警笑說，戴著口罩怎麼玩水。
墾丁一家五星級飯店主管說，已連續兩個月虧損了，熬了這麼久好不容易等到久違的滿房榮景，但要每位房客用餐保持1.5公尺距離，是有難度，只能拉大座位的用餐距離，同時加強防疫措施，包括量體溫、酒精消毒等。
根據警方統計，清明連假3天來墾丁湧入逾2萬輛車，初估約7萬人，比228連續假期人潮還要多，被疫情悶壞的遊客選擇到相對空曠的墾丁透透氣；明天收假，墾丁各飯店的住房率均低於五成，下周又跌回二至三成的住房率。
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