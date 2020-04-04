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連假往戶外跑 高雄百貨公司、影城消費者相對減少
受到疫情影響，清明連假許多百貨公司和影城生意都受到影響，人潮大不如前，假日就像平日。不過餐飲樓層的消費者還是有些，民眾說，吃還是要吃的，只是以前用餐完還會去逛一下百貨公司，現在就比較不逛了。
高雄漢神百貨今天上午10點半開始營業，大遠百仍是11點營業。業者表示，其實從疫情傳出後，消費者就受到影響，百貨公司來客量的確減少，希望下午後顧客會多一些。不過餐飲樓層，還是有民眾等待入場消費。
高雄大遠百威秀影城上午只有零星的觀影消費者，可用門可羅雀來形容。極少數來看電影者，都戴著口罩，工作人員也會為觀影者量體溫與乾洗手。有年輕人說，這時候就要「逆勢操作」，希望別人都不敢來看，這樣就可以「包廳」了。
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