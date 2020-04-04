連假往戶外跑 高雄百貨公司、影城消費者相對減少

受到疫情影響，清明連假許多百貨公司和影城生意都受到影響，人潮大不如前，假日就像平日。不過餐飲樓層的消費者還是有些，民眾說，吃還是要吃的，只是以前用餐完還會去逛一下百貨公司，現在就比較不逛了。

高雄漢神百貨今天上午10點半開始營業，大遠百仍是11點營業。業者表示，其實從疫情傳出後，消費者就受到影響，百貨公司來客量的確減少，希望下午後顧客會多一些。不過餐飲樓層，還是有民眾等待入場消費。