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疫情衝擊！清明連假百貨人潮冷清 電影院「有包場感」
疫情延燒，清明連假4天，許多戶外場所擠滿人潮，尤其墾丁大街湧入逾萬人潮，重現人潮榮景，但百貨公司人潮相對冷清，儘管到了用餐時段，美食街人潮寥寥可數；電影院來客數也零零落落，消費者表示，「現在到電影院看電影，有包場的感覺。」
台中一間百貨公司連假期間略湧人潮，但人潮不多，尤其百貨公司吃是人潮關鍵，連假中午的美食街人潮寥寥，沒有往年連假摩肩擦踵的逛街景象。百貨公司人員表示，疫情爆發後人潮銳減，連假期間人潮雖有多一些，但仍稀稀落落，買氣冷清。
清明連假第一天，因天候不佳，麗寶OUTLET MALL停車場僅約6成滿；昨日太陽露臉，中午過後陸續湧現人潮，不少悶壞的民眾跑出來透氣，麗寶OUTLET MALL停車場約達8成滿，雖然人潮較假日略增2至3成，但人潮稀落，比往年同期少了3成左右。
不過麗寶OUTLET MALL戶外空間多，電影院就相對冷清，消費者擔憂到密閉空間群聚感染，不敢上門看電影。消費者表示，「現在到電影院看電影，想坐哪裡就坐哪裡，有包場的感覺。」
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