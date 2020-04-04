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餐飲業慘兮兮！老闆掛上「徵客人」紅布條、保證錄取
新冠肺炎疫情重創餐飲業，高雄市澄清路一家熱炒商家在門口高掛「徵客人」的紅布條，老闆懇請消費者「進來吃個飯吧！否則我們倆都會餓死」。經過的民眾說，講得太中肯了，應該很多老闆都需要掛吧。
一般店家的徵人啟事都是徵員工，看是要徵全職或是兼職？有的還附上有經驗尤佳。高雄市澄清路上的這家平價熱炒店，過去都是門庭若市，但爆發新冠肺炎疫情後，客人少了很多。老闆於是掛上了「徵客人」的紅布條，上頭還寫著：「無經驗可！保證錄取！」、「進來吃個飯吧！否則我們倆都會餓死」。讓路過的民眾看了不禁莞爾。
民眾在社群「鳳山人在地大小事」分享這家業者的巧思，網友紛紛回應：「衝這布條3日內-外帶！」雖然想幫助店家，但還是外帶好了。也有網友感嘆，「武漢期間=餐飲業的悲歌啊！」並稱讚廣告有創意，又很有趣。
網友說，這種廣告，現在應該很多店家都想掛吧！現在真的很缺客人啊！
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