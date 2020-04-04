屏東文化景觀營造新亮點 3社區獲2020建築圓冶獎

2020年園冶獎社區文化景觀營造類上月23日公布屏東縣得獎名單，計有潮州「Carnival藝牆」、三地門「綠建築石板屋」及鹽埔「樂齡 ‧ LEARNING 520」獲獎；縣長潘孟安說，屏東縣有得天獨厚天然資源及人文條件，為讓屏東能被看見，需要打造城市特色，藉由藝術、生態等觀念及手法，介入居民日常生活空間，透過鼓勵居民與縣府合作參加競賽，提升居民榮耀感，慢慢浮現適合國內外遊客參訪、打卡分享的特色景點，建立屏東品牌。

此次獲獎的潮州「Carnival藝牆」由屏東縣鄉土童玩協會打造，以熱帶叢林鳥類和動物們嘉年華盛會為彩繪主題，象徵活力與歡樂的氛圍；三地門巴格達外文化藝術協會採用環保綠建築石板屋重新修繕原住民傳統頭目家屋，族人合作傳承部落文化與生態環境共生；「鹽埔樂齡‧ LEARNING 520」是新二社區發展協會以千歲鼓隊表演方式，讓遊客認識半商半農、年逾半百的傳統鄉村文化。