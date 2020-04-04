屏東愛文芒果產期防病毒 農改場籲用藥留意安全採收期

屏東縣沿海地區是愛文芒果重要產區，多數芒果田區已陸續套袋且少量田區已近採收，清明節過後氣候陰晴不定且溫濕度漸高，有利農作物病害繁衍，尤期是芒果炭疽病對於果實栽培後期影響最鉅，高雄區農業改良場提醒農友留意氣候變化，降雨前後應選擇適當藥劑防範炭疽病，以確保芒果生產及果實品質。

高雄場戴順發場長表示，炭疽病菌除感染果實外，也會危害嫩葉、嫩枝，並形成大量孢子，成為二次感染源；雖然目前芒果已陸續套袋，然而一旦遇到降雨，炭疽病菌孢子仍會被雨水淋洗，隨著雨水沿著果梗流至袋內感染果實，果實受病菌感染後通常潛伏在果實組織，直到果實成熟後才會顯現病徵。

他說，田區枝葉若明顯受炭疽病菌感染，應適度修剪及移除以減少感染源；降雨前應選擇適當藥劑做預防式施藥，避免果實期受害，大幅降低商品價值，但目前部分田區即將進入採收期，更應慎選防治資材，並留意安全採收期，以確保芒果品質及安全。

他提醒，農友防治時務必參考植物保護手冊，選用核准於芒果使用的藥劑，如選用70%甲基多保淨可濕性粉劑，安全採收期6天，39.5%扶吉胺水懸劑，安全採收期6天，25.9%得克利水基乳劑，安全採收期6天，或62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑，安全採收期9天；場方已彙整芒果病蟲害防治用藥摘要表和輸日芒果病蟲害防治用農藥參考基準，均張貼於場方網頁植物保護資訊項下供查詢。