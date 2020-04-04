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連假墾丁人潮湧現 急診醫擔憂「一個月後恐怖下場」

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籲提高警覺 高市府官網將每日公布高雄疫情資訊

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市為提高民眾防疫警覺，將每日公布高市疫情資訊。記者王昭月／攝影
高雄市為提高民眾防疫警覺，將每日公布高市疫情資訊。記者王昭月／攝影

新冠肺炎疫情升溫，全球確診病例數已突破百萬，高雄市政府為提高市民警覺，將每日在官網公布高雄疫情概況、居家隔離及檢疫人數、友善旅館使用狀況等疫情資訊，民眾可上高雄市政府(https://www.kcg.gov.tw/Default.aspx)及高雄市衛生局(https://khd.kcg.gov.tw/tw/index.php)網站「嚴重特殊傳染性肺炎專區」瀏覽。

根據疾管署統計，高雄至3日確診病例數達27人，僅次於台北、台中及台南市，高雄市衛生局為方便民眾即時掌握疫情，即起將在網站公布高雄市每日疫情。

另為防範清明連假期間，民眾返鄉祭祖或出遊，接觸頻繁增加感染風險，高雄市衛生局特別呼籲接受14天居家隔離或檢疫民眾，清明連假不可外出、不可搭乘大眾運輸工具，如欲購買物資可請家人及同住者幫忙，或透過網路購物、外送平台等管道。

若有發燒、咳嗽或出現上呼吸道症狀等就醫需求，可撥打疾病管制署防疫專線1922或衛生局防疫專線07-7230250，送餐及收垃圾需求通知專線07-7134000轉1234或7230250，將有專人協助。

衛生局 高雄市 疫情 新冠肺炎

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