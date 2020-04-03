墾丁連假湧進5萬人潮 警方大聲公宣導社交距離

中央社 / 屏東縣3日電

清明連假墾丁湧進大量人潮，人群密集且許多遊客沒戴口罩讓在地商店喜憂參半，擔心成為防疫破口，恆春警方連續2晚在墾丁大街以大聲公宣導保持室外1公尺社交距離及戴口罩。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，但不少人把握假期出遊，墾丁各大飯店幾乎9成到客滿的住房率，恆春警方統計車流量，昨天恆春半島湧進約1萬車次，今天下午也有7000車次，估計2天約湧進5萬多人潮，各景點、恆春老街及墾丁大街擠滿人潮。

湧進的觀光人潮讓恆春在地人及商家喜憂參半，看到許多遊客沒戴口罩擔心成為防疫破口，白天海巡在沙灘景點向遊客宣傳保持室外1公尺的社交距離及戴口罩，昨晚恆春警分局長陳鴻忠率警員在墾丁大街以大聲公宣導民眾戴口罩及保持社交距離。

墾丁大街昨晚人群密集到幾乎和疫情前沒兩樣，人與人之間幾乎沒有距離，還有許多人沒戴口罩，今天白天媒體報導後，遭到不少網友批評，恆春警方今晚7時至9時的人潮顛峰時間，持續以巡邏車在墾丁大街上以大聲公宣導戴口罩及保持社交距離。

警方表示，今晚墾丁大街人潮比昨晚少一點，經過白天媒體的報導，今晚遊客戴口罩的比例提高許多，社交距離的保持也比昨天好很多，明、後天將視人潮狀況決定是否繼續宣導。

除了恆春警方進行保持距離戴口罩宣導外，墾丁觀光飯店及商店業者也都主動以高規格清潔消毒、量體溫，並提醒旅客保持個人衛生、勤洗手，用餐區域的桌子也拉開距離，分食分區，希望不要成為防疫破口。

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