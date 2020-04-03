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清明祭祖 蔡氏宗族考量疫情縮小規模

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導

每年農曆清明節的前一日，瓊林蔡氏家族都會到位於金防部核心地帶的太武山管制區內，祭掃祖墳，600多人就在祖墳旁站著「吃頭」，場面盛大。但今年新冠肺炎的影響，蔡氏宗親會昨日的掃墓儀式一切從簡，參加的人數也大幅縮減為30人，且僅祭拜不吃頭，儀式完成後就結束，減少群聚的時間。

往年此時，旅居南洋或台灣的瓊林蔡氏宗親紛紛回到金門參加掃墓祭祖，人數多達600多人，但今年因受新冠肺炎疫情影響，特地從外地回金門祭祖的人數寥寥無幾，僅剩金門當地的「頭家」們代表前往掃墓，人數大約30人，和往年數百人以上差很多。

昨日參與的頭家準備三牲、菜碗、及酒、香、炮、燭、金紙、四角燈……等祭品及墓紙進行祭禮，「掛紙」後，眾人在耆老帶領下虔誠的祭拜祖墳。

瓊林里長蔡顯明說，早年族人就地食用祭祀祖先後的牲禮、果品，「席地而食」成為金門清明祭祖的一大特色，近幾年改為「辦桌」，大家站著吃，方便走動，聯繫情誼，場面相當壯觀。不過今年因疫情影響，蔡氏宗親開會討論過後，決定取消「吃頭」，掃墓祭祖後便結束，一切簡單隆重。

當年國民黨軍隊撤退到金門，就地劃地當做營區，許多居民的祖墳都被劃在營區內，以致於如今出現每年清明許多金門鄉親要「進軍方營區掃墓」如此金門特有的奇景；蔡氏祖墳就是其中之一，共有3座祖墳位於金防部總部內，包括蔡氏五世祖蔡靜山、十四世祖蔡安所、二十世祖蔡攀龍，其中蔡攀龍是清朝乾隆年間福建水師提督，其墳墓更被指定為縣定古蹟。

金門 新冠肺炎 疫情

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