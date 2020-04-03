一日兩起海豚死亡 澎湖岸巡掩埋

海巡署第七岸巡隊赤崁安檢所及鳥嶼安檢所於今天上、下午各接獲民眾通報，白沙鄉後寮天堂路岸際堤防及鳥嶼後山潮間帶各發現死亡海豚，隨即由安檢所同仁前往查看，通報澎湖縣政府農漁局生態保育科派員到場協助處理，初判品種是瓶鼻海豚，已死亡多日，就地掩埋。

澎湖縣政府農漁局保育科上午派員到場，研判品種為瓶鼻海豚，長度約240公分、寬約64公分，初步判定死因疑為菌類感染所致，海豚已死亡多日。

另，下午鳥嶼安檢所也獲報死亡海豚，因無交通船班可供保育科人員搭乘到場，便由現場安檢人員拍攝外觀照片傳送判定，也是瓶鼻海豚，長約270公分、寬約64公分，明顯死亡多日，無採樣價值。