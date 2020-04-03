疫情當前外銷受阻 韓國瑜鼓勵大家多吃鳳梨
以大陸為出口大宗的高雄大樹區鳳梨即將進入盛產，今年因氣候及疫情緣故，外銷市場受干擾，高雄市長韓國瑜今午前往大樹鳳梨園實勘，鼓勵民眾透過「高雄首選」等電商平台，多採購高雄美味鳳梨。
高雄鳳梨種植面積約1500到1600公頃，產地以鳥松、大樹、內門、大寮為主，大樹等區產期在3月到6月，年產量約6萬公噸，每年出口量約鳳梨生產總量的10%，其中9成銷往大陸。其次是香港、新加坡及日本等地。
今年遇上新冠肺炎疫情，高雄鳳梨外銷市場受衝擊，韓國瑜今在農業、民政局及客委會等主管陪同下到大樹區了解鳳梨銷售，他說，鳳梨進入盛產期，希望大家能透過「高雄首選」電商平台，多多採購。
韓國瑜隨後在大樹休閒農業區理事長謝坤淞指導下，體驗徒手採鳳梨，先以左手支撐，右手施力，再往自己的方向壓下，「啵」的一聲新鮮鳳梨就摘下，謝坤淞說，折鳳梨的聲音就像「心情的開罐器」。
高雄市農業局長吳芳銘表示，高雄去年鳳梨的外銷量比前年成長一倍，但今年受天氣影響，產期略延後，加上疫情衝擊，外銷也會受影響，農業局已努力分散市場，爭取銷至新加坡、日本及加拿大，至今年三月底，約銷出800噸。
另也透過高雄首選電商平台及各大型通路、農民市集加強銷售，今年也會借助冷鏈技術，截切鳳梨送入校園當營養午餐，提供學童更多水果攝取的選擇。
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