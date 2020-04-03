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海洋悲歌 澎湖一日兩起海豚死亡案

中央社 / 澎湖3日電

澎湖地區今天一連發生兩起海豚死亡案，初判品種都是瓶鼻海豚，已死亡多日，無研究價值，海巡會同縣府農漁局人員已將死亡海豚就地掩埋安置。

第七岸巡隊赤崁安檢所及鳥嶼安檢所，分別在上午10時多、下午近3時接獲民眾通報，在白沙鄉後寮天堂路岸際堤防及鳥嶼後山潮間帶發現這兩隻死亡海豚。經安檢所人員前往查看，並通報澎湖縣政府農漁局生態保育科派員到場處理。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊表示，兩隻海豚已死亡多日，無研究價值，採就地掩埋，並填寫「處理紀錄單」資料，通報至相關單位「海龜、鯨豚救援通報群組」。

農漁局保育科表示，上午抵達現場後，經研判品種為瓶鼻海豚（長度約240公分、寬約64公分），初步判定死因疑為菌類感染所致，豚體已死亡多日。

另起下午鳥嶼安檢通報死亡海豚案，因無交通船班供保育科人員搭乘到場，由現場海巡安檢人員拍攝外觀照片傳送判定，也是瓶鼻海豚（長度約270公分、寬約64公分），外觀也已明顯死亡多日，無採樣價值。

由於兩起死亡海豚體積較大，由在場人員協助處理，並輔以怪手搬運，合力將死亡海豚就地掩埋安置。

海豚 安檢 海巡署

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