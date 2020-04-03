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燕巢區大排油污 高市環保局：民生污水排入

中央社 / 高雄3日電

高雄市燕巢區海城橋至筆秀橋溝渠遭投訴有油污。經環保局到場勘查發現河川水色正常，也無刺鼻異味，研判生活污水排入大排，油質乳化結塊，加上日照充足，藻類增生所致。

高雄市政府環保局獲報上午派員現場勘查，海城橋至筆秀橋大排現場水色正常也無刺鼻異味，大排水位極低見底、底泥上浮浮渣殘留。採集檢測相關數據，包括水樣檢測pH8.76、導電度1,482μS/cm無異常，溶氧7.12 mg/L(偏高)。

稽查人員推測為日照充足下藻類增生所致；後續將不定期針對附近查察是否有不肖業者藏匿住宅區從事不法污染情事。

環境稽查科表示，海城橋與筆秀橋位於典寶溪支流，沿線空地空曠並無工廠，兩旁都是社區住宅，研判為民生污水排入大排造成混濁；且生活污水油質經乳化結塊部分殘留河道中，加上河道水位較低，底泥上浮導致河道水色不佳。

另外，經巡查至海城橋上游有事食品加工、機械五金加工、製油等工廠，但大門深鎖並無作業。環境稽查科表示，將於指定時段針對這些工廠加強稽查，如經查獲違法將予以重罰。

環保局也歡迎民眾一起揪出污染排放源，若於河道發現非法排放，或其他污染情形，可撥打公害陳情專線(07-7317600)或1999，稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證，維護高雄市水體品質。

污水 高雄市

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