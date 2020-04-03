高市府會防疫加碼 6日起採實名制並啟動紅外線量測儀

高雄市政府為了加強防疫，6日起採實名制管制進出市府所屬辦公大樓的民眾，鳳山行政中心和四維行政中心都圍起出入動線，鳳辦也架起紅外線體溫量測儀，四維行政中心6日一早也會架設。為了防疫，高市府辦公大樓原來的出入口大多鎖封，市府行國處長蔡淑貞表示，市府不會輕忽消防安全，會邊防疫邊檢討如何兼顧。

高雄市議會從本月起也採實名制防疫措施，進入議會的民眾要填資料，其中還有身分證字號。議會祕書處表示，這是因應大會期間旁聽民眾忘了帶身分證件時請他們填寫，但不強制，有的人在身分證字號欄填寫行動電話號碼，也讓他們進議會。

高雄市法制局長吳秋麗表示，身分證字號是個資，機關要民眾填個資，如果是在蒐集目的範圍內使用，並不違反個資法，例如填個資是為防疫使用，一旦在有疫情發生時作為疫調追蹤之用，只用在此範圍，就不違法，要是拿去做與防疫無關的事，就違法。

國內新冠肺炎確診病例增加，高雄市政府的防疫措施也一步步加嚴，4月之前進出市府所屬各機關大樓，要戴口罩、量額溫、用酒精噴手，這個月起市府員工要配戴員工識別證，訪客要填個人資料，6日起市府鳳山和四維行政中心啟動紅外線體溫量測儀，也管制進出辦公大樓動線。

蔡淑貞說，洽公民眾要填的資料，目前以姓名、電話和洽公機關為主，日後會朝向掃QRcode的方式處理；至於兩棟行政大樓的消防問題，都有考慮到，現在以防疫為優先，出入動線集中，例如四維行政中心以北面出口為主動線，另有南面的大門開放一個出入口，大樓原有的其他出入口暫時封閉，會邊防疫邊檢討消防安全，讓市府員工安心工作、民眾放心洽公。