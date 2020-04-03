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因應防疫 高雄慈恩堂等納骨堂祭祖人數銳減一半

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
過去每到祭明，大社慈恩堂前的供品桌都罷滿祭品，今年則十分清冷。記者王昭月／攝影
過去每到祭明，大社慈恩堂前的供品桌都罷滿祭品，今年則十分清冷。記者王昭月／攝影

清明祭祖，不少民眾利用連假時間追思先人，但今年碰上新冠疫情， 高雄各地納骨堂配合防疫，這幾天前來祭拜故人的民眾銳減一半，大樹第一納骨堂管理員說，「從來沒有這麼少人過」。

包括大樹第一納骨堂、大社慈恩堂，今年祭祀先祖的人次都大幅減少，慈恩堂過去在納骨堂前擺放的上百張供桌，祭品多到爆，今年則空空蕩蕩，大樹第一納骨堂也差不多。

大社慈恩堂管理員吳宏騰表示，因應新冠疫情，慈恩堂提早到三月底開放民眾祭祖，入塔民眾也進行流量控管在100人之內，且停留時間以15分鐘為限。

今年另規定民眾不能持香進納骨堂內祭拜，入堂前必須戴口罩，噴酒精量額溫，避免形成人群聚感染。

因應防疫，高雄市今年取消掃墓專車，也提早疏散祭祖人潮，各納骨堂人數降減約五、六成，大社慈恩堂管理人員說，以前來祭祖的人川流不息，至少需加派十多人指揮交通，今年完全不同。

高雄大社慈恩堂今年祭祖人潮銳減，配合防疫，入塔民眾均需量額溫，分流管制。記者王昭月／攝影
高雄大社慈恩堂今年祭祖人潮銳減，配合防疫，入塔民眾均需量額溫，分流管制。記者王昭月／攝影

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