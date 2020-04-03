高捷1日起已柔性勸導乘客戴口罩 有罰則後執行會更力

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，今天起搭乘捷運必須要戴口罩，第一時間沒有戴的將會柔性勸導，若是屢勸不聽，將可依法開罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。高雄捷運公司表示，高捷4月1日起就柔性勸導乘客要戴口罩，這幾天戴口罩搭捷運的約逾9成5，現在有罰則，必要時會依此規定處理並拒載。

高雄捷運公司表示，目前搭捷運的乘客大部分會戴口罩，今天起各站工作人員會在車站進站處注意沒有戴口罩的乘客，提醒對方要戴口罩才能搭捷運，如果有情節重大的會開罰，只是忘了戴口罩的會請對方設法戴個口罩再搭車。

台鐵、高鐵左營站的超商配售口罩，但是高雄捷運站的超商沒有，部分車站的洗手間本來有口罩販賣機，中央政府管制口罩之後，廠商無貨可舖，口罩販賣機已無口罩可賣；因此，高雄捷運公司籲請要搭捷運的民眾，要記得「帶」個口罩出門，進捷運站之前把口罩戴上。