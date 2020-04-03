聽新聞
test
0:00 / 0:00
高捷1日起已柔性勸導乘客戴口罩 有罰則後執行會更力
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，今天起搭乘捷運必須要戴口罩，第一時間沒有戴的將會柔性勸導，若是屢勸不聽，將可依法開罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。高雄捷運公司表示，高捷4月1日起就柔性勸導乘客要戴口罩，這幾天戴口罩搭捷運的約逾9成5，現在有罰則，必要時會依此規定處理並拒載。
高雄捷運公司表示，目前搭捷運的乘客大部分會戴口罩，今天起各站工作人員會在車站進站處注意沒有戴口罩的乘客，提醒對方要戴口罩才能搭捷運，如果有情節重大的會開罰，只是忘了戴口罩的會請對方設法戴個口罩再搭車。
台鐵、高鐵左營站的超商配售口罩，但是高雄捷運站的超商沒有，部分車站的洗手間本來有口罩販賣機，中央政府管制口罩之後，廠商無貨可舖，口罩販賣機已無口罩可賣；因此，高雄捷運公司籲請要搭捷運的民眾，要記得「帶」個口罩出門，進捷運站之前把口罩戴上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言