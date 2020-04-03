海生館企鵝爭相下水PO上網 粉絲直呼畫面超萌好療癒

屏東海生館超人氣的企鵝，3月初因展缸例行性保養先移入後場暫住，展缸維護完善後也於清明連假前重新開放，飼育員在重新開放展缸時，錄下企鵝興奮衝入家園的畫面，企鵝們迫不及待跳下水的逗趣模樣，PO上粉絲網頁吸睛度破表，粉絲留言「彷如企鵝參加百貨公司周年慶」，也有民眾留言「看到企鵝爭相下水的可愛逗趣模樣，也舒緩最近緊繃的情緒，直呼好療癒」。

海生館飼養巴布亞、阿德利、馬可羅尼、頰帶共4個品種企鵝，活蹦亂跳和在水中矯捷的模樣，一直都是吸睛的海洋明星，除了平日飼育呵護、定期健檢的細心照料外，經營團隊也致力復育企鵝，每年的繁殖季前後總是企鵝爸媽忙得不可開交的時節，去年出生的企鵝寶寶，經近半年成長後，進入外觀與其他成鳥差異不大的亞成鳥階段，加入企鵝大家族。

館方說，企鵝生活環境的溫度及濕度控制格外重要，會定期維護展缸硬體設備，以確保企鵝能夠在最舒適的環境下健康長大。日前完成企鵝展缸例行性硬體維護回到展缸，工作人員記錄企鵝重回展缸過程時，拍下了可愛企鵝三步併兩步奔回家園的逗趣畫面和興奮玩耍的開心模樣。

飼育員說，看到企鵝寶貝開心的模樣，是每天工作最佳的身心療癒，這些畫面也融化了民眾最近籠罩在疫情陰影的緊繃情緒；館內也做好相關防疫措施，讓民眾可以來趟舒壓之旅。