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高市「暖心相守寄未來」助店家 370 家響應社區也相挺

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市三民區河堤社區多家店響應「暖心相守寄未來」行動，盼社區居民預購或寄杯相挺。圖／高雄市經濟發展局提供
高雄市三民區河堤社區多家店響應「暖心相守寄未來」行動，盼社區居民預購或寄杯相挺。圖／高雄市經濟發展局提供

高雄市政府為幫助店家減少新冠肺炎疫情的衝擊，發起「暖心相守寄未來」行動，店家推出優惠，請民眾以預購商品、寄杯的方式支持店家。高雄市經發局今天統計，目前已有370家參加，其中三民區河堤社區、鼎泰里串連社區店家加入，社區居民也紛紛用行動支持好鄰店家。

「暖心相守寄未來」由高雄市長韓國瑜發起，以預購、寄杯（咖啡店、飲料店）的方式，現在先預付消費金額給店家，以後慢慢取用商品，讓店家在疫情衝擊、經營困難之際仍有收入，店家則推出一些優惠給預購或寄杯的消費者。韓國瑜率先在高雄市政府四維行政中心的「喜憨兒」麵包店預購5000元咖啡，副市長葉匡時也到鳳山一家冰屋預購商品。

三民區河堤社區發展協會理事長王鐘賢響應這個暖心行動，拜訪社區店家鼓勵響應，河堤社區灑椒麻辣鍋、牛丁次郎坊、瑪莉桃桃等店家即拍影片加入，王鐘賢籲社區居民多支持店家。三民區鼎泰里長張吉雄也請里民多響應，相挺里內加入「暖心相守寄未來」的店家。

高雄市經發局強調，「暖心相守寄未來」行動，市府不涉及消費金流，也沒有固定機制，鼓勵店家提出多元組合方案，暖心的市民透過「小錢多點」預購的方式，協助店家度過難關。

高市府設計了「暖心相守寄未來運動」圖卡，將開放給店家下載運用，方便民眾辨識響應活動的店家，也鼓勵民眾、店家自拍 10 秒鐘暖心支持影片上傳臉書，大家串聯相助。

高雄市 韓國瑜 疫情

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